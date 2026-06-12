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إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات في جنوب لبنان فوراً

تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
13 يونيو 2026 01:12

بيروت (الاتحاد)

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وجه الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات «صرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي» في جنوب لبنان، مطالباً إياهم بإخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، تمهيداً لشن عمليات عسكرية في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن هذه الإجراءات تأتي في ضوء ما وصفه بـ «خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار»، مؤكداً أن الجيش يعتزم التحرك بقوة ضد هذه التحركات.
وأضاف: «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر».
وواصل الجيش الإسرائيلي شن الغارات الجوية المكثفة على جنوب وشرق لبنان، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين.

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