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«أوتشا»: 16 مليون أفغاني يحتاجون لمياه نظيفة

رجل يغسل السجاد على قناة مائية في قرية لوي فيالا بقندهار (وكالات)
23 يونيو 2026 01:45

كابول (وكالات)

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن هناك ما يقدر بنحو 16 مليون شخص في أنحاء أفغانستان يحتاجون إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في عام 2026، مسلطاً الضوء على تزايد تأثير نقص المياه على المجتمعات الضعيفة.
وأوضح المكتب التابع للأمم المتحدة في بيان له، صدر أمس، ونقلته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، أن قلة المياه تعرّض الأطفال لمخاطر صحية أكبر، وتتسبب في تعطيل ممارسة أنشطة الحياة اليومية بأنحاء البلاد، مما يجبر المجتمعات على تبني آليات للتكيف في ظل تدهور الأوضاع.

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الأمم المتحدة
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
أفغانستان
الصرف الصحي
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