سوريا تباشر محاكمات بشأن أحداث السويداء

بدأت السلطات في سوريا جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء العام الماضي، وتواصل إحالة أشخاص إضافيين متهمين إلى التحقيق، وفق ما أوردت وزارة العدل السورية اليوم الجمعة.

وشهدت هذه المحافظة، في يوليو 2025، أعمال عنف. ووثّقت لجنة تحقيق رسمية شكلتها السلطات، مقتل 1760 شخصا على الأقل خلال تلك الأحداث، بحسب ما جاء في تقرير عرضته اللجنة في مارس الماضي.

وقال رئيس لجنة التحقيق، في تصريح نشرته وزارة العدل، إن النيابة العامة العسكرية باشرت "إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق"، مشيرا إلى أن بعض القضايا أحيلت إلى "محكمة الجنايات العسكرية في دمشق".

وأضاف أن المحكمة بدأت النظر فيها "بجلسات علنية اعتبارا من 1 يوليو بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة وضمانات المحاكمة العادلة"، موضحا أن الغاية من هذه الاجراءات "التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات... بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال".

وكانت اللجنة أعلنت عقب تشكيلها، إعداد "قائمة مشتبه بهم من (وزارتي) الدفاع والداخلية وفصائل ومدنيين... بـ(ارتكاب) جرائم وانتهاكات جسيمة".