السبت 4 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوريا تباشر محاكمات بشأن أحداث السويداء

منزل محترق وآلية عسكرية مدمرة أثناء أحداث السويداء (أرشيفية)
3 يوليو 2026 22:10

بدأت السلطات في سوريا جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء العام الماضي، وتواصل إحالة أشخاص إضافيين متهمين إلى التحقيق، وفق ما أوردت وزارة العدل السورية اليوم الجمعة.
وشهدت هذه المحافظة، في يوليو 2025، أعمال عنف. ووثّقت لجنة تحقيق رسمية شكلتها السلطات، مقتل 1760 شخصا على الأقل خلال تلك الأحداث، بحسب ما جاء في تقرير عرضته اللجنة في مارس الماضي.
وقال رئيس لجنة التحقيق، في تصريح نشرته وزارة العدل، إن النيابة العامة العسكرية باشرت "إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق"، مشيرا إلى أن بعض القضايا أحيلت إلى "محكمة الجنايات العسكرية في دمشق".
وأضاف أن المحكمة بدأت النظر فيها "بجلسات علنية اعتبارا من 1 يوليو بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة وضمانات المحاكمة العادلة"، موضحا أن الغاية من هذه الاجراءات "التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات... بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال".
وكانت اللجنة أعلنت عقب تشكيلها، إعداد "قائمة مشتبه بهم من (وزارتي) الدفاع والداخلية وفصائل ومدنيين... بـ(ارتكاب) جرائم وانتهاكات جسيمة".

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري
«موانئ دبي العالمية» تتسلّم الرافعة الأولى لتطوير ميناء طرطوس
المصدر: آ ف ب
سوريا
السويداء
محافظة السويداء
أعمال عنف
محاكمة
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة وقواتنا جاهزة للتحرك إذا اقتضى الأمر
اليوم 01:49
العلم اللبناني يرفرف في ما تبقى من مخيم للنازحين في الواجهة البحرية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انهيار شامل للمنظومة الصحية في لبنان
اليوم 01:49
موقع تعرض لقصف روسي في العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 01:48
سودانيون نازحون جراء الصراع في دارفور وجنوب كردفان - أرشيفية
الأخبار العالمية
السودان.. هجوم بطائرة مسيَّرة يدمر 50 طناً من مواد الإغاثة
اليوم 01:48
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله - أرشيفية
الأخبار العالمية
إصابة فلسطينيين ومتضامنين أجانب بهجوم لمستوطنين في الضفة
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©