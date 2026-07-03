الرئيس اللبناني يحذِّر من بث الفتنة أو إسقاط الحكومة

بيروت (الاتحاد، وكالات)

حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، من بث الفتنة أو إسقاط الحكومة، مؤكداً أن هذين الأمرين بالإضافة إلى القوى الأمنية والجيش من «الخطوط الحمراء» التي لا يمكن تجاوزها. ونقلت الرئاسة اللبنانية في بيان عن عون قوله خلال استقبال وفود رسمية لبنانية في القصر الجمهوري القول: «نحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي ولكنَّ هناك خطوطاً حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة»، معتبراً أن «القوة ليست في القدرة على خوض الحرب أو تأمين استمراريتها بل بشجاعة إنهائها من خلال التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء».

ولفت إلى أن «ما من أحد يشكك بدور الجيش وهو من يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية».

ورداً على ما يثار عن إمكان تدخل سوري عسكري في لبنان، أشاد الرئيس بلقائه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس الأول، مجدداً التأكيد على عدم صحة ما يشاع، وأن البلدين يسعيان إلى إقامة أفضل العلاقات بينهما على قاعدة من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الآخرين الداخلية وتعزيز التعاون اقتصادياً وتجارياً بينهما.