الجيش الأميركي يصعد الحملة العسكرية على إيران

عواصم (الاتحاد، وكالات)

صعد الجيش الأميركي حملة القصف على إيران، أمس، مستهدفاً جسوراً ومطاراً وأسقط برجاً في ميناء إيراني رئيس، فيما اعتلت قوات من مشاة البحرية الأميركية متن ناقلة نفط في مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أمس، شن جولة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران رداً على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز.

وذكرت «سنتكوم» في بيان أن القوات الأميركية أطلقت عبر الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في أحدث موجة تشنها ضد مواقع عدة في إيران.

وأضاف البيان أن الضربات الأميركية استهدفت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي والبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية وأنها ستواصل تقويض القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الملاحة التجارية.

وأشارت «سنتكوم» إلى أن «أكثر من 50 ألفاً من أفراد القوات المسلحة الأميركية ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط وهم على أهبة الاستعداد واليقظة والجاهزية لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة».

كما قالت «سنتكوم» إنها دمرت برج المراقبة في ميناء بمدينة تشابهار الإيرانية، مشيرةً إلى أنه كان «ضمن شبكة للمراقبة البحرية على ساحل إيران المطل على خليج عُمان».

وذكرت القيادة المركزية، أن «هذه الشبكة استخدمها الحرس الثوري الإيراني لعقود في تتبع السفن التجارية العابرة عبر مضيق هرمز واستهدافها».

وأضافت أن «تدمير البرج يضعف مباشرة قدرة الحرس الثوري على تنسيق هجمات ضد أطقم السفن المدنية، كما أن الضربة تحمي حرية الملاحة في المياه الإقليمية لجميع السفن، باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران».

ونشر وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث صورة على منصة «إكس» تُظهر على ما يبدو سقوط برج إيراني، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن القوات الأميركية شنت هجوماً استهدف برج مراقبة بحرية في مدينة تشابهار للمرة الثالثة هذا الأسبوع.

كما أعلنت «سنتكوم» اقتحام إحدى السفن التجارية في خليج عمان للتأكد من امتثالها للحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وذكرت «سنتكوم» في بيان أن جنود مشاة البحرية الأميركية قاموا باقتحام وعملية تفتيش على متن الناقلة «وين ياو» في خليج عمان للتأكد من امتثالها للحصار المفروض على إيران.

وأضاف البيان أن القوات الأميركية قامت بتحويل مسار ثلاث سفن تجارية حاولت اختراق الحصار وتعطيل سفينة لم تمتثل وتفتيش سفينة أخرى للتأكد من الالتزام الكامل بالحصار البحري الأميركي.

وأكد البيان أن مضيق هرمز والمياه المحيطة به لا يزالان مفتوحين للسفن باستثناء التي تحاول انتهاك الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية.