هيرنانديز: مبابي أخطر من ميسي ورونالدو!



أنور إبراهيم (القاهرة)



استبعد الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز «27عاماً»، قلب دفاع باريس سان جيرمان ومنتخب «الديوك» النجمين «الأسطوريين» الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو تماماً من قائمة المهاجمين الذين يخشاهم، أو يشكلون خطراً عليه باعتباره مدافعاً.

وواجه هيرنانديز في مركزه قلباً للدفاع أو ظهيراً مهاجمين كثيرين، عندما كان لاعباً في أتلتيكو مدريد أوبايرن ميونيخ، أو ناديه الحالي سان جيرمان، ونجح في التعامل معهم جميعاً.

وقال إن رونالدو الذي واجهه كثيراً، عندما كان لاعباً في «الأتليتي»، و«الدون» في ريال مدريد، وأيضاً ميسي الذي واجهه كثيراً، عندما كان لاعباً في برشلونة، لم يشكلا بالنسبة له خطورة كبيرة، وكان ينجح في التعامل معهما.

وأضاف: حتى النجم النرويجي الهداف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الحالي، ولاعب بروسيا دورتموند السابق، لم يمثل خطورة كبيرة بالنسبة لي، عندما كان يلعب في الدوري الألماني «البوندسليجا».

وعندما سألته الصحيفة: من هو إذاً المهاجم الأخطر في نظرك؟ أجاب: إذا كنتم تريدون تحديد اسم معين، فإنني ربما أختار مواطني كيليان مبابي زميلي في سان جيرمان حالياً، والذي لعبت ضده عام 2021، عندما كنت في «البايرن»، وسبب لي مشاكل كثيرة وأرهقني، واعترف هيرنانديز بأنه من الصعب على أي مدافع إيقاف خطورة مبابي، لأنه لاعب سريع ومراوغ جيد جداً.

ورغم ذلك، لم يتردد هيرنانديز في الإشادة بالنجم كريستيانو رونالدو الذي خاض ضده «ديربيات» كثيرة في مدريد، وقال: نعم لعبت ضده كثيراً في إسبانيا، وياله من لاعب فذ!، وأيضاً ميسي لاعب برشلونة وقتها، والذي لم ينجح «الأتليتي» في الفوز عليه مطلقاً، تحت قيادة دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكومدريد.

وبدأ لوكاس هيرنانديز، المولود في 14فبراير 1996، مسيرته مع الكرة وعمره 11عاماً في أكاديمية أتلتيكو مدريد، واستمر حتى 2014، وفي العام نفسه تم تصعيده للفريق «ب» ولم يستمر معه إلا موسماً واحداً، ولعب بعده في الفريق الأول حتى 2019، ثم شد الرحال إلى ألمانيا ليلعب لبايرن ميونيخ، مقابل 80 مليون يورو، حتى الصيف الماضي الذي انتقل خلاله إلى باريس سان جيرمان.

ولعب هيرنانديز لمنتخبات تحت 16 و18 و19و20و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الفرنسي الأول عام 2018، حيث لعب 36 مباراة دولية، ولم يسجل أي هدف.