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في آسيا.. جائزة الهداف «عربية» للمرة الثالثة على التوالي

في آسيا.. جائزة الهداف «عربية» للمرة الثالثة على التوالي
8 فبراير 2024 15:37


عمرو عبيد (القاهرة)
ضمن «العرب» بقاء كأس آسيا في حوزتهم للمرة الثانية على التوالي، بعد تأهل كل من قطر والأردن إلى المباراة النهائية في النُسخة الحالية، ويزيد على ذلك تأكد فوز أحد النجوم العرب بجائزة «الهداف» في نهاية البطولة، حيث لا يزال العراقي أيمن حسين مُتصدّراً قائمة هدافيها ب6ـ أهداف، رغم خروج «أسود الرافدين» من دور الـ16، ويلاحقه القطري أكرم عفيف الذي يتبقى له مواجهة أخيرة في النهائي وفي رصيده 5 أهداف، في حين تبدو الحظوظ «صعبة» بالنسبة لمواطنه حسن الهيدوس و«ثنائي» الأردن، يزن النعيمات وموسى التعمري، الذين يملكون 3 أهداف في جعبة كلٍ منهم.
وبذلك ستبقى «جائزة الهداف» في أحضان العرب للمرة الثالثة على التوالي، في حدث نادر لم يتكرر من قبل بتاريخ البطولة الآسيوية، بعدما نجح المعز علي في حصدها خلال النُسخة السابقة، 2019، التي شهدت قيادته منتخب قطر نحو التتويج أيضاً، وسبقه الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات، علي مبخوت، عندما قاد «الأبيض» إلى المركز الثالث في البطولة بجانب لقب الهداف.
وكان الهدافون العرب قد نجحوا في الفوز بهذا اللقب الفردي 7 مرات عبر تاريخ بطولة آسيا، بدأها الكويتي فتحي كميل مرزوق عام 1976، مزاحماً ثنائي من إيران بنفس الرصيد التهديفي، في نُسخة وصل «الأزرق» إلى النهائي فيها لكنه خسر أمام أصحاب الأرض، ثم انتظر «العرب» كثيراً حتى عام 1992، عندما تمكن فهد البيشي من نيل الجائزة في بطولة شهدت تواجد السعودية في النهائي، لكنه اكتفى بالوصافة أمام اليابان «المُستضيف» أيضاً.
البحريني علاء هبيل تواجد فوق قمة هدافي بطولة 2004، بالتساوي مع الإيراني علي كريمي، وقاد علاء «الأحمر» إلى المُربع الذهبي والمركز الرابع آنذاك، وبعد 3 سنوات فقط، استمر الهجوم العربي في الواجهة بقوة، عندما قاد يونس محمود المنتخب العراقي إلى الفوز باللقب عام 2007، واقتنص «أسد الرافدين» جائزة أفضل لاعب بجانب كونه أحد هدافي تلك النُسخة، وتواجد معه وقتها السعودي ياسر القحطاني بنفس الرصيد.
ويُعد المعز علي الهداف الأبرز بين النجوم العربية، بتسجيله 9 أهداف في النُسخة الماضية، يليه حتى الآن العراقي أيمن حسين ب6 أهداف، إلا إذا تمكن أكرم عفيف من إضافة المزيد من الأهداف في المباراة النهائية، في حين تساوى «نجم الأبيض» علي مبخوت مع البحريني هبيل في رصيد 5 أهداف، منحتهما صدارة الهدافين في 2004 و2015، وكان يونس محمود وياسر القحطاني قد سجلا 4 أهداف في بطولة 2007، بينما تساوى الكويتي فتحي كميل والسعودي فهد البيشي في تسجيل 3 أهداف خلال بطولتي 1976 و1992.

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