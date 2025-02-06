هذا هو الفارق بين رؤية فليك وأنشيلوتي لأخطاء الحكام في «الليجا»



أنور إبراهيم (القاهرة)

لايكف ريال مدريد عن الشكوى من التحكيم وخاصة بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام إسبانيول في الدوري، التي تعرّض خلالها الفرنسي كيليان مبابي لعرقلة من الخلف كانت تستوجب طرد كارلوس روميرو مدافع الفريق المضيف، بالإضافة إلى إلغاء هدف للبرازيلي فينسيو جونيور بجحة احتساب مخالفة ضد مبابي قبل الهدف.

ولم يكتف الريال بالشكوى، من خلال تصريحات الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، وإنما بث فيديو عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يشجب ويندد فيه بالتحكيم، كما رفع شكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأخرى للمجلس الأعلى للرياضة للمطالبة باتخاذ إجراءات حازمة من أجل تجنب مثل هذه الأخطاء التحكيمية في المستقبل.

وفي مقابل هذا الموقف المدريدي، فإن الألماني هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، يرفض أن يحذو حذو الريال في الهجوم على التحكيم، وانتهج أسلوباً آخر أكثر حكمة وتوازناً، حيث قال خلال مؤتمر صحفي أمس: لكي أكون أميناً، لا أريد التحدث عن التحكيم، أوما يفعله ريال مدريد في هذا الشأن، هذا ليس أسلوبنا، فنحن لانبحث عن تبريرات أو «شماعات» للنتائج، وكل نادٍ له طريقته وأسلوبه في العمل.

وأضاف فليك قائلاً: نحن بشر ونرتكب جميعاً أخطاء، وعمل الحكام في غاية التعقيد، ويجب أن نتقبله، لأن المهمة بالنسبة لهم ليس سهلة على الإطلاق.

ورفض فليك إشعال الموقف أكثر، بالحديث عن أخطاء الحكام التي اكتوى بها فريقه أيضاً، وفضّل التركيز على الحديث عن أداء الفريق في الملعب. وعلق قائلاً: منذ وصولي إلى برشلونة أحرص على عدم البحث عن تبريرات للنتائج، ولا أشكو التحكيم، فالمفروض أن نركز أكثرعلى الفوز بمبارياتنا، وأعلم أننا خسرنا بعض النقاط بسبب نتائج المباريات، وهذا خطأنا، وليس خطأ التحكيم، وعلينا أن ننظر إلى ما يمكننا عمله إزاء ذلك، وأمامنا الأحد مباراة مهمة أخرى في الدوري «الليجا» أمام إشبيلية، ولكن الأهم الآن أن نركز على مباراة غد الخميس في ربع نهائي الكأس أمام فالينسيا.

وتحدث موقع جول العالمي عن الفارق بين موقف أنشيلوتي، وموقف فليك في قضية التحكيم، مشيراً إلى أن الأول يفضل انتقاد الحكام ومهاجمتهم، بينما الثاني يركز أكثرعلى أرض الملعب، وهذا الاختلاف في الاستراتيجية يبرز «رؤيتين متعارضتين» في كرة القدم، الأولى تركز على إدانة الحكام، والثانية تهتم أكثر بأداء الفريق، وكيفية السيطرة على نتائج المباريات.