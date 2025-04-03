الزمالك يتضامن مع بيراميدز لإيقاف قرار إلغاء «نصف عقوبة» الأهلي!



معتز الشامي (أبوظبي)



اتحد موقف نادي الزمالك مع بيراميدز متصدر الدوري المصري، في رفض قرار رابطة الأندية المصرية، الذي صدر ليلة أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء في مصلحة الأهلي الذي سبق أن أعلن عدم استكمال الدوري، وغاب عن مباراة القمة رقم 130 أمام الزمالك 11 مارس الماضي، وبعد أن أقرت الرابطة عقوبة الأهلي باعتباره خاسراً مباراة الزمالك وخصم 3 نقاط إضافية منه في نهاية الموسم، وفق نص المادة 17 من لائحة المسابقة، تراجعت الرابطة لتعفي الأهلي من خصم النقاط، وتبقى فقط الجزء الأول من العقوبة باعتباره خاسراً مباراته أمام الزمالك.

وأعلن الزمالك وبيراميدز رفض قرار الرابطة، الذي صدر بقرار لمجلس الإدارة، معتبراً انسحاب الأهلي، وعدم حضور مباراة الزمالك لأسباب قهرية، وهو ما يخالف صحيح اللوائح، كما أن تعريف القوة القهرية في لائحة الدوري المصري واتحاد الكرة المصري، لا ينطبق عليها عذر الأهلي في عدم حضور المباراة.

وتقدم بيراميدز بطعن على قرار مجلس إدارة الرابطة المصرية أمام لجنة الاستئناف، بينما يتجه الزمالك لتقديم الطعن على القرار بالتضامن مع بيراميدز بصفته متضرراً من قرار الرابطة نفسه، بصفته منافساً على اللقب، فضلاً عن أنه سبق وأن تعرض للعقوبة نفسها بخصم 3 نقاط آخر الموسم الماضي.

وأشارت مصادر في الزمالك إلى أن هناك تواصلاً، وتنسيقاً مستمرين مع إدارة بيراميدز، كون قرار الرابطة أضر بكلا الطرفين، حيث أكدت المصادر أن الناديين اتفقا على التصعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان بسويسرا ضد القرار في حالة عدم إلغائه من لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة المصري، فضلاً عن تمسك الزمالك بتقديم شكوى منفصلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» خلال الأيام القليلة المقبلة.