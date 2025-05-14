بولونيا بطل كأس إيطاليا



روما (رويترز)



سجل دان ندوي هدفاً في الشوط الثاني، ليقود فريقه بولونيا إلى الفوز 1-صفر على ميلان في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، وتحقيق أول لقب له منذ 51 عاماً.

ورغم البداية القوية والسريعة للشوط الأول، وحصول الفريقين على فرص خطيرة، فإن الشوط انتهى بالتعادل السلبي، بعد تصديات حاسمة من حارسي المرمى.

وافتتح بولونيا التسجيل بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، بعد أن قام تيو هرنانديز مدافع ميلان بتدخل مثالي على ريكاردو أورسوليني، لكن لسوء حظه وصلت الكرة إلى ندوي غير المراقب الذي وجد مساحة ليسدد الكرة بهدوء من مسافة قريبة في الشباك.

وواجه ميلان صعوبة في صناعة أي خطورة على مرمى بولونيا، رغم تأخره ولم يتمكن من إدراك التعادل، ليحصل بولونيا على أول لقب كبير له منذ فوزه بالبطولة نفسها في عام 1974.