اليمن الشقيق

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجدد خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، نهج الإمارات الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، في إطار سياسة الدولة الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة، ويساهم في إرساء الأمن والاستقرار.

الإمارات عملت على الدوام مع الشركاء الدوليين لنقل الصراع الدائر في اليمن من مرحلة الإدارة إلى إيجاد حل دائم، كما دعمت الجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، تقود إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن، إلى جانب حرصها على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع؛ لتحفيز جهود الاستجابة الإنسانية للتخفيف من حدة الظروف المعيشية للشعب اليمني الذي يرزح تحت واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.

تثمين وتقدير يمني لمواقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وللدعم الذي تقدمه الدولة، من خلال تنفيذ مشاريع التعافي، وإعادة التأهيل، وتحقيق الأمن الغذائي، في إطار التزامها الإنساني الأصيل، وإرثها التاريخي الراسخ بالوقوف مع الأشقاء في اليمن.