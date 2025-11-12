«الأبيض» والعراق ..«مُبارزة» على «جبهة واحدة»



عمرو عبيد (القاهرة)

اختلفت الصورة «التكتيكية» لمنتخب الإمارات في المباريات الأخيرة من التصفيات المونديالية، فكثيراً ما ترك «الأبيض» الكرة لمنافسيه خلال بعض مراحل التصفيات السابقة، واعتمد على نسبة استحواذ بلغت في المُتوسط 48%، لكن منتخبنا تحت قيادة كوزمين، وبسبب متطلبات مباراتي المرحلة الرابعة السابقة، غيّر الأسلوب لترتفع معدلات امتلاكه الكرة إلى مُتوسط 61%، باستثناء بعض فترات الشوط الأول من مباراته أمام قطر، حيث اكتفى بنسبة 54% خلاله، قبل أن تقفز إلى 67% في الشوط الثاني.

ومن المُرجّح أن يحافظ «الأبيض» على هذا النجاح أمام العراق، الذي لم يكن الأكثر امتلاكاً للكرة في أغلب مباريات التصفيات، بداية من المرحلة الثانية وما تلاها، حيث بلغ مُتوسط نسبة استحواذه 45% فقط خلالها، واعتمد «أسود الرافدين» على البناء السريع للهجوم، من دون الكثير من مراحل التحضير، إذ بلغ مُتوسط عدد تمريراته الطولية المُباشرة، 60 كرة في كل مباراة.

وفي المقابل، خفتت حدة تركيز «الأسود» على الكرات العرضية، التي لم تتجاوز 15 تمريرة/ مباراة، وظهرت تمريرات المنتخب العراقي في نصف ملعب المُنافس بصورة باهتة، بعدما بلغ مُتوسط نسبة دقتها 62% فقط، بل تراجعت إلى نسب تتراوح بين 45% و55% في بعض المباريات الهامة.

وبالنظر إلى مباريات «الأبيض» الأخيرة، فإن نسبة نجاح تمريراته في نصف ملعب منافسيه، خاصة القصيرة والبينية، تجاوزت 74% في المُتوسط، كما زادت معدلات التمريرات العرضية لتبلغ 21 و17 كرة خلال مواجهتي، عُمان وقطر، وكان منتخبنا قد حصل على 7 فرص تهديفية قريبة جداً في مواجهة «العنابي»، خاصة قرب نهايتها، لكنها لم تُكلّل بالنجاح وقتها.

مباراة العراق تحمل في طياتها صراعاً مُباشراً مُثيراً على الطرف الأيمن لـ«أسود الرافدين»، الأيسر لـ«الأبيض»، في «مُبارزة» واضحة، لأن جبهة العراق اليُمنى، تُعد مصدر الخطورة الأول لدى هجومه، حيث اعتمد عليها في تنفيذ 42.8% من هجماته خلال المراحل الأخيرة في التصفيات، في حين واصلت الجبهة اليُسرى لمنتخبنا ظهورها المؤثر على مُستوى الهجوم، طوال أغلب مباريات التصفيات، بمتوسط نسبة 42% من إجمالي الهجمات الإماراتية.

وعلى صعيد المحاولات الهجومية، فإن «الأبيض» يملك تفوقاً فيما يتعلق بغزارتها وجودتها، إذ ترتفع نسبة تحويله التسديدات الدقيقة إلى أهداف، لتتجاوز 40%، كما أظهر منتخبنا تنوعاً مطلوباً ومؤثراً في نوعية التسديدات، حيث سدد نحو 53.5% من كراته داخل منطقة الجزاء، مقابل 46.5% خارجها، في حين أن العراق لم يُظهر خطورة واضحة بالتسديدات البعيدة، مكتفياً بـ34% من المحاولات عبرها، مقابل 66% للتسديدات القريبة، كما بلغت نسبة دقة محاولاته بصورة عامة 33%، بمتوسط 8.3 محاولة/ مباراة، مقابل 12 لـ«الأبيض».