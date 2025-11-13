الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
بطولة أكاديميات مبادرة المجتمعية تختتم غداً في العين

13 نوفمبر 2025 14:50

 
العين (الاتحاد)

تختتم يوم الجمعة بملاعب النايفة بمدينة العين، بطولة مبادرة المجتمعية لأكاديميات كرة القدم، وتنظمها شركة مبادرة الرياضية، بمشاركة 32 فريقاً على مستوى الدولة، وأيضاً من عُمان، وتشهد الجولة الأخيرة لقاء أكاديمية مبادرة وأكاديمية جبل حفيت لفئة مواليد 2015-2016، وأكاديمية أستازر، وأكاديمية تايجر مواليد 2013-2014.
وأكاديمية ستارز وأكاديمية العامرة، ونجوم الغد العُماني وجبل حفيت مواليد 2011-2012، وتايجر وفاموس مواليد 2009-2010 وكانت اللجنة الفنية للبطولة اختارت ياسر البحراوي «مبادرة» مواليد تحت 2016 سنة، أفضل لاعب في البطولة التي تضم 750 لاعباً.
وشهدت البطولة منافسة قوية، وأظهر اللاعبون مهارات استثنائية والتزاماً كبيراً بالروح الرياضية، وتهدف إلى تشجيع ممارسة الرياضة، وتعزيز ثقافة الصحة في المجتمع، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين.

 

الإمارات
العين
عمان
