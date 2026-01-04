احتفاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات، بمرور 20 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة الحكومة الاتحادية، احتفاء بمناسبة بالغة الأهمية، وبـ 20 عاماً من الحكم والحكمة، وتعبير عن تقدير دولتنا، قيادةً وشعباً، لفكر سموه ورؤيته التي جعلت الإمارات نموذجاً عالمياً في الإدارة والكفاءة والمرونة.

وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وضعت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإنسان في مقدمة أجندتها، وفي صدارة جميع برامجها ومشاريعها، وتميزت برؤيتها الاستشرافية وتخطيطها الاستباقي طويل الأمد؛ وبفضلها حققت الدولة قفزات تنموية في مختلف المجالات، انعكست مباشرة على جودة حياة شعب الإمارات.

شكراً محمد بن راشد، القائد الاستثنائي الملهم، الذي رسَّخ نهجاً حكومياً متفرداً تميزت من خلاله حكومة الإمارات بالمرونة والجاهزية للمستقبل، والقدرة على الابتكار والكفاءة في التعامل مع التحديات، وتحولت إلى منصة متكاملة تعمل بروح الفريق، وبشراكة كاملة مع القطاع الخاص والمجتمع لتسريع وتيرة الإنجاز.