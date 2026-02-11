الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إعصار "جيزاني" يضرب مدغشقر ويخلف أضراراً كبيرة

إعصار (أرشيفية)
11 فبراير 2026 14:39

قالت السلطات اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في جزيرة مدغشقر بالمحيط الهندي بعدما وصل إعصار جيزاني البر الرئيسي، حاملا رياحا تتجاوز سرعتها 195 كيلومترا في الساعة. وأصدرت هيئة الارصاد في مدغشقر تحذيرات باللون الأحمر لعدة مناطق، محذرة من فيضانات وانهيارات أرضية محتملة مع تحرك الإعصار عبر مدغشقر التي يبلغ تعداد سكانها 31 مليون نسمة. وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم بسبب انهيار المباني، كما أصيب ما لا يقل عن 19 شخصا.
وقد ضرب الاعصار مدينة تواماسينا بشرق البلاد، الميناء الرئيسي للجزيرة، محدثا ضررا شديدا، وزار رئيس مدغشقر مايكل راندريانيرينا، ، المدينة لتفقد الضرر، والتقى بالسكان، حسبما ظهر في مقاطع فيديو على صفحة مكتب الرئيس على موقع فيسبوك.

المصدر: وكالات
