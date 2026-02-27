جهود الإمارات الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، متواصلة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتخفيف من معاناة المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وتأكيداً على نهج الإمارات الثابت في مدّ يد العون والإغاثة للأشقاء، وصلت إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، سفينة المساعدات الإنسانية «أم الإمارات»، محمّلةً بأكثر من 7300 طن من المواد الإغاثية المتنوعة، لدعم أبناء القطاع، وهي السفينة رقم 13 التي تُسيّرها الدولة، ضمن الجسر البحري الإنساني المتواصل لإغاثة غزة.

استمرار تدفّق الدعم الإنساني الإماراتي لأكثر من سنتين ونصف سنة لإغاثة قطاع غزة، عبر فرق المساعدات الإنسانية، وفريق عملية «الفارس الشهم 3»، يجسّد التزام الدولة الراسخ بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ويؤكد أن العمل الإنساني في الإمارات نهجٌ مستدام.