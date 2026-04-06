الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الكويت تتعامل مع صواريخ ومسيّرات معادية

منظر عام لمدينة الكويت
6 ابريل 2026 19:45

أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة تعاملت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 14 صاروخاً باليستياً، وصاروخين جوالين، و46 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع بدولة الكويت، قوله إن ذلك أسفر عن سقوط شظايا على إحدى المناطق السكنية شمال البلاد، ما تسبب في وقوع إصابات بشرية.
وأوضح أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية الكويتية تعاملت مع 22 بلاغاً، فيما تعاملت فرق إطفاء الجيش مع ثلاثة بلاغات، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.

قطر تتصدى لهجوم بطائرات مسيّرة من إيران
حريق في محطة نفط روسية جراء هجوم بطائرات مسيّرة
المصدر: وام
شعار المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
علوم الدار
الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)
اليوم 22:08
صورة للقمر من خلال نافذة مركبة الفضاء أوريون
الترفيه
رواد "أرتيميس 2" يحطمون الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها البشر في الفضاء
اليوم 23:40
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين في إيران
اليوم 23:13
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
اليوم 22:51
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
علوم الدار
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
اليوم 22:44
