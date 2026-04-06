الكويت تتعامل مع صواريخ ومسيّرات معادية

أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة تعاملت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 14 صاروخاً باليستياً، وصاروخين جوالين، و46 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع بدولة الكويت، قوله إن ذلك أسفر عن سقوط شظايا على إحدى المناطق السكنية شمال البلاد، ما تسبب في وقوع إصابات بشرية.

وأوضح أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية الكويتية تعاملت مع 22 بلاغاً، فيما تعاملت فرق إطفاء الجيش مع ثلاثة بلاغات، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.