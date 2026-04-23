نهج التميُّز

جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميِّز، بما تسهم به في تشجيع المؤسسات والجهات كافة في الإمارة على تطوير حلول مبتكرة ترفع كفاءة الأداء، وتعزِّز جودة الخدمات، تُجذِّر ثقافة التميز، وتلعب دوراً مهماً في تطوير الفكر الإداري على الصعيدين الإجرائي والعملي، بما يدعم تحقيق مستهدفات حكومة أبوظبي، ويرسِّخ تنافسيتها.

وتكريم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الجهات والمؤسسات الفائزة بالجائزة، التي شهدت دورتها الحالية مشاركة 37 جهة ومؤسسة حكومية، يُعتبر تتويجاً لتميُّز هذه الجهات، وتقديراً من القيادة الرشيدة لما حققته من نجاحات في تبني أفضل الممارسات الحكومية.

الجائزة تعكس نهج عمل مؤسسياً يُجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة التميُّز والابتكار والتنافسية الإيجابية، في منظومة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي، لمواصلة تقديم خدمات استباقية، تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع.