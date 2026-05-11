«حشيمة» تحصد ناموس اللقايا الأبكار في «ختامي الوثبة»



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت اليوم فعاليات النسخة الـ47 من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يقام على ميدان ميدان الوثبة، بمشاركة نخبة المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وينظم الحدث اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

وشهدت الأشواط العشرون في الفترة الصباحية، التي خصصتها اللجنة المنظمة لمنافسات اللقايا، مشاركة قوية وسط حرص كبير من ملاك الهجن على التواجد والمنافسة في هذه الفئة.

وأقيمت منافسات اللقايا على مسافة 5 كيلومترات، وحصدت «حشيمة» لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي لقب الشوط الأول المخصّص للقايا الأبكار المحليات «التسعيرة»، بزمن بلغ 7:19:388 دقيقة، بينما تفوقت «شبه» لمحمد راشد بالظبيعة الكتبي، وفازت بلقب الشوط الثاني للأبكار المهجنات بزمن 7:19:94 دقيقة.

وكسب «مصدع» لسالم سعيد بن غافان الجابري لقب الشوط الثالث للجعدان المحليات بزمن 7:20:96 دقيقة، فيما فاز «الفارس» لحمد سعد حمد النابت المري بلقب الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن 7:20:22 دقيقة.

وظفرت «الشاهينية» لسالم الصغير بن سالم الوهيبي بلقب الشوط الخامس بزمن قدره 7:22:80 دقيقة، فيما حازت «رجوي» لزاهر فايل بن خريبيش العويسي لقب الشوط السادس بتوقيت بلغ 7:18:85 دقيقة.

وحصد «الشامي» لحمد راشد بالعامري الكتبي لقب الشوط السابع بتوقيت 7:22:71 دقيقة، بينما فاز «مشكور» لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي بلقب الشوط الثامن بزمن 7:16:97 دقيقة.

كما حصدت «وسام» لحمد محمد سهيل بن عويضان العامري لقب الشوط التاسع بتوقيت 7:28:61 دقيقة، فيما توجت «مياسة» لموسى عبدالعزيز بن عبدالله الموسى بلقب الشوط العاشر بزمن 7:20:54 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين عن فوز كل من: «مخلاب» لعمر محمد بن حمود مصبح الكتبي، و«قماري» لمهنا بخيت محمد بن مسن، و«العزوم» لمالكها علي حمد بن صالح الشرقي، و«مخيفة» لحمد علي بن محمد الغفراني المري، و«كفو» لمالكها علي محمد بن قناص علي العامري، و«شاهين» لمالكه علي سالم بن علي متعب الصعاق، و«جمايل» لمحمد حمد سيف بالعبد النعيمي، و«بيان» لسليم حمد بن سالم الشباني الكتبي، و«معالي» لسعيد محمد بن أحمد إبراهيم، و«العنود» لمالكها صنهات بندر معيكل القودة الدوسري.



موعد مع الرموز

تتجه الأنظار مساء الغد إلى منافسات رموز سن اللقايا، التي تقام خلال الفترة المسائية، حيث خصصت اللجنة المنظمة أربعة رموز لفئات اللقايا الأبكار، والجعدان المفتوح، والمحليات، وفئة الإنتاج، ويسبقها إقامة 12 شوطاً في الفترة الصباحية.