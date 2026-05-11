تقدم أبوظبي للعالم نموذجاً متكاملاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يرتكز على أطر تنظيمية واضحة وآليات فعالة لطرح وتنفيذ مشاريع عملاقة في قطاعات استراتيجية، تعكس الرؤية الطموحة لمستقبل الإمارة، وتعزز مكانتها وجهةً عالمية رائدة للاستثمار.

وإطلاق مكتب أبوظبي للاستثمار، ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، 24 مشروعاً في قطاعات حيوية، مثل النقل، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية للشراكة مع القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 55 مليار درهم، خطوة ترسخ العاصمة من خلالها نموذجها الرائد في التعاون مع القطاع الخاص، وتؤكد التزامها ببناء مستقبل قائم على الاستدامة والشراكات الفاعلة التي ترتقي بجودة الحياة في المجتمع.

المشاريع الجديدة، تأتي في مرحلة تشهد توسعاً مدروساً في حجم المشاريع ونطاقها، وتمثل امتداداً لاستراتيجية أبوظبي طويلة الأمد لتطوير بنيتها التحتية، وتعكس قدرتها على تنفيذ مشاريع كبرى بشكل مستمر ومنظم من خلال شراكات فاعلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية واسعة النطاق، وتسهم في استقطاب رؤوس أموال محلية ودولية.