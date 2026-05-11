الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الوصل يكسب الجزيرة ويحسم المركز الثالث بـ«ريمونتادا آسيوية»

11 مايو 2026 23:11

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

قلب الوصل تأخره بهدف أمام الجزيرة في الشوط الأول إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، ضمن مواجهات الجولة الـ 25 وقبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحسم «الفهود» المركز الثالث في المسابقة، رافعاً رصيده إلى 45 نقطة، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 41 نقطة في المركز الرابع.
حقق «الإمبراطور» رقماً لافتاً للمرة الأولى في تاريخ مواجهاته بالدوري، بعدما نجح في الفوز ذهاباً وإياباً على الجزيرة خلال موسم واحد من دوري المحترفين، مؤكداً تفوقه في المواجهات المباشرة هذا الموسم.
وسجل أهداف الوصل سياكا بالدقيقة 64 وفابيو ليما بالدقيقة 90، بينما سجل هدف الجزيرة مدافع الوصل ادريسلون بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 36.
ورغم ضمان الوصل إنهاء الدوري في المركز الثالث، إلا أن بطاقة التأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة لم تُحسم بعد، إذ بات مصيرها مرتبطاً بنتيجة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وسيحصل الوصل على المقعد المباشر في حال تتويج العين بلقب كأس رئيس الدولة، بينما سيتجه إلى خوض الدور التمهيدي إذا نجح الجزيرة في التتويج بالكأس، لتبقى الأنظار معلقة على النهائي المرتقب لحسم المشهد الآسيوي بالكامل.

حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
