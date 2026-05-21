الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«ADIA».. صرح استثماري

«ADIA».. صرح استثماري
22 مايو 2026 00:01

برؤية إماراتية صنعت الثقة وحمت المكتسبات، يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار تعزيز ريادته العالمية، وتحقيق قيمة مستدامة للأجيال القادمة، بعدما نجح على مدى خمسة عقود في ترسيخ مكانته كأحد أقوى الصروح الاستثمارية السيادية عالمياً.
وبالتزامن مع مرور خمسين عاماً على تأسيسه، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يحافظ الجهاز على قوة أدائه وثباته في مختلف الظروف، استناداً إلى استراتيجياته الاستثمارية المرنة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أكده سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الجهاز. 
وفي الوقت الذي يواصل فيه الجهاز تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، يعتز بما قدّمه الرعيل الأول وكل مَنْ واصل المسيرة من كفاءات وطنية، في بناء مؤسسة رائدة أسهمت في دعم الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز حضور الدولة عالمياً على مدى نصف قرن.

أخبار ذات صلة
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
أبوظبي
افتتاحية الاتحاد
جهاز أبوظبي للاستثمار
منصور بن زايد
رئيس الدولة
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد
طحنون بن زايد
آخر الأخبار
طفل يحمل كتاباً قرب مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في مخيم المغازي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تحذر من تزايد الأمراض الجلدية في غزة
22 مايو 2026
مبنى وسيارات محترقة جراء القتال العنيف في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
22 مايو 2026
جانب من اللقاء في القاهرة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة العمل لدفع مسار التسوية في ليبيا
22 مايو 2026
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
علوم الدار
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
22 مايو 2026
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
22 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©