«ADIA».. صرح استثماري

برؤية إماراتية صنعت الثقة وحمت المكتسبات، يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار تعزيز ريادته العالمية، وتحقيق قيمة مستدامة للأجيال القادمة، بعدما نجح على مدى خمسة عقود في ترسيخ مكانته كأحد أقوى الصروح الاستثمارية السيادية عالمياً.

وبالتزامن مع مرور خمسين عاماً على تأسيسه، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يحافظ الجهاز على قوة أدائه وثباته في مختلف الظروف، استناداً إلى استراتيجياته الاستثمارية المرنة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أكده سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الجهاز.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الجهاز تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، يعتز بما قدّمه الرعيل الأول وكل مَنْ واصل المسيرة من كفاءات وطنية، في بناء مؤسسة رائدة أسهمت في دعم الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز حضور الدولة عالمياً على مدى نصف قرن.