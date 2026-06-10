اعتداءات غادرة

اعتداءات إيران الغادرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، على مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، انتهاك صارخ لسيادة الدول الثلاث الشقيقة، وتهديد لأمنها واستقرارها، والإمارات تدينها بأشد العبارات، معربة عن تضامنها الكامل مع الأشقاء، ودعم كل ما من شأنه حفظ أمنهم واستقرارهم.

هذه الاعتداءات الغادرة لن تزيد شعوب المنطقة، إلا تلاحماً وتصميماً وإصراراً على مقاومتها والتصدّي لها، انطلاقاً من حقّ هذه الدول الثابت والمشروع في الدفاع عن نفسها - فرادى وجماعات - والردّ عليها بكل الوسائل المشروعة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وإذا كانت طهران تتحمل مسؤولية تداعيات هذه الاعتداءات الغادرة التي تباعد بين الشعوب، وتقوّض أسس الثقة وتزرع الشقاق، وتُغلق أبواب الحوار، ولا تخدم أيّ تفاهم أو تقارب، فالمجتمع الدولي، مطالب بتحمّل مسؤولياته في إدانتها ومحاسبة مرتكبيها، بما يضمن احترام سيادة الدول، وحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.