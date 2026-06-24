كأس العالم 2026: مكافآت متأخرة وأزمة طعام داخل معسكر السنغال



معتز الشامي (أبوظبي)



وصل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة تتجاوز إنجاز نسخة 2002 التي شهدت بلوغه ربع النهائي، لكنه وجد نفسه في موقف صعب بعد خسارتين متتاليتين أمام فرنسا بنتيجة 3-1 والنرويج بنتيجة 3-2، ليصبح الفوز على العراق في الجولة الأخيرة شرطاً أساسياً للحفاظ على آمال التأهل.

وخلال البطولة، طغت الأزمات الإدارية والتنظيمية على استعدادات المنتخب، فقد أثيرت تساؤلات بشأن جودة الطعام داخل المعسكر المقام في فندق بمدينة نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي الأميركية. ورغم الشائعات، لم تصدر أي شكاوى من اللاعبين أو الجهاز الفني، وأكدت مصادر مقربة أن الاعتراضات جاءت من بعض أعضاء الوفد المرافق، الذين كانوا يتوقعون توفير وجبات سنغالية تقليدية. وكان الطاهي المعتاد للفريق قد غادر قبل انطلاق البطولة لأسباب شخصية، وتم استبداله بآخر.

كما شهد المعسكر حالة من الجدل بسبب وجود بعض أقارب مسؤولي الاتحاد السنغالي لكرة القدم بالقرب من مقر إقامة المنتخب، إلى جانب إقامة عائلات اللاعبين في فندق مجاور تكفل به الاتحاد.

ومن أبرز الملفات التي أثارت التوتر داخل البعثة تأخر صرف المكافآت المالية للاعبين وأفراد الجهاز الفني، قبل أن تتدخل الحكومة السنغالية وتسددها قبل أيام، واعترف المدير الفني بابي ثياو بوجود بعض «الاختلالات»، لكنه شدّد على أن تركيز الفريق منصب على المنافسة الرياضية.

وشكّلت قضية عقد تياو أحد أبرز مصادر الجدل. فالمدرب، الذي تولى المهمة عام 2024 مقابل راتب سنوي يقارب 210 آلاف جنيه إسترليني، دخل في مفاوضات مع الاتحاد بعد قيادته المنتخب إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، إلا أن المفاوضات تعثّرت لأشهر بسبب الإجراءات الإدارية التي تتطلب موافقة وزارتي الرياضة والمالية على العقود الخاصة بمدرب المنتخب.

وازدادت الأزمة تعقيداً مع الاضطرابات السياسية التي شهدتها السنغال بعد إقالة الحكومة ورئيس الوزراء، ما أدى إلى تأخير حسم الملف، ووصل الأمر إلى سفر ثياو إلى الولايات المتحدة دون توقيع عقده الجديد، قبل أن يتدخل الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي شخصياً ويُعد بحل المشكلة.

وبعد تولي وزيرة الرياضة الجديدة دجيري كلوتيلد كوليمهامها، زارت بعثة المنتخب في الولايات المتحدة، لتتسارع المفاوضات وينتهي الأمر بتوقيع عقد جديد يمنح ثياو راتبا سنويا يبلغ 480 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى مكافأة سنوية قدرها 80 ألف جنيه إسترليني.

وأكد المدرب أن الخلاف لم يكن مالياً بقدر ما كان متعلقاً بمسائل «الاحترام والمبادئ»، مشيراً إلى أن القضية أغلقت نهائياً بعد توقيع العقد.

كما شهدت البطولة احتجاجات من أبناء الجالية السنغالية في الولايات المتحدة وكندا، بعدما حصلوا على 400 تذكرة فقط لمباريات المنتخب، وهو ما أثار انتقادات تتعلق بضعف عدد التذاكر وغياب الشفافية في توزيعها.

ورغم هذه الأزمات، يؤكد اللاعبون والجهاز الفني أن المشكلات تمت معالجتها داخلياً، وأن التركيز الكامل بات منصباً على إنقاذ مشوار المنتخب في البطولة.