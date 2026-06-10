الإمارات في مرآة الفلسفة الأفلاطونية

حين تنشغل الفلسفة بالسؤال عن الاجتماع الإنساني، فإنها تتجاوز حدود العمران المادي إلى البحث في الكيفية التي ينتظم بها الإنسان داخل العالم، وكيف يتحول المجتمع من تجاور بشري إلى كيان يحمل معنى وغاية واتجاهاً. ومنذ أن صاغ أفلاطون رؤيته للمدينة الفاضلة، ارتبط التفكير السياسي بالسعي إلى اكتشاف الصورة المثلى للعلاقة بين الإنسان والنظام، وبين الإرادة والانسجام، وبين القيادة والمصلحة العامة.وفي هذا السياق، تبدو الدولة الحديثة امتداداً تاريخياً لذلك السؤال الفلسفي الكبير، إذ انتقلت المدينة من فضائها المحدود إلى بنية مؤسّسية واسعة تستوعب ملايين البشر وتدير شبكات معقّدة من المصالح والعلاقات. ومن هذا المنطلق، تتيح الفلسفة الأفلاطونية مدخلاً تأويلياً ثرياً لقراءة التجربة الإماراتية بوصفها نموذجاً معاصراً يجمع بين الرؤية والتنظيم والاستقرار في إطار حضاري متكامل.

ينطلق أفلاطون من النفس الإنسانية بوصفها الأصل الذي تُبنى عليه صور الاجتماع كافة. فالنفس عنده تتكون من قوى متعددة تتوزّع بين العقل والإرادة والرغبة، ويغدو الاتزان ثمرةً لانتظام هذه القوى ضمن نسق يمنح العقل موقع القيادة والتوجيه. ومن هذا الانتظام تتولّد الفضائل التي تمنح الإنسان القدرة على إدارة حياته وفق رؤية واضحة ومقاصد متماسكة. العدالة في هذا التصور ليست مفهوماً قانونياً فحسب، وإنما حالة من الانسجام الداخلي تجعل كل قوة تؤدي وظيفتها في إطار وحدة متكاملة. وهكذا يصبح الإنسان صورة مصغَّرة للنظام، ويغدو الاستقرار النفسي مقدمة لازمة لكل استقرار اجتماعي وسياسي.

وعندما ينتقل أفلاطون من النفس إلى المدينة، فإنه يمدّ الجسر بين الفرد والمجتمع عبر مبدأ التناظر البنيوي. فالمدينة تعكس ما تستبطنه النفوس من قيم وترتيبات، والمجتمع يترجم في مؤسساته طبيعة التصورات التي تحكم أفراده. ومن هنا تتجسّد العدالة بوصفها انتظاماً للأدوار وتكاملاً للوظائف وتوازناً بين المصالح المختلفة. وتكتسب الدولة الحديثة أهمية خاصة في هذا السياق، لأنها تُمثل الصيغة الأكثر تطوراً لهذا التنظيم، إذ تتحول المبادئ إلى مؤسسات، والرؤية إلى سياسات، والغايات إلى برامج عمل تمتد آثارها إلى مختلف جوانب الحياة. وفي هذا المستوى يغدو الاستقرار نتيجة طبيعية لاتساق البناء العام وتكامل مكوناته.

وتتخذ القيادة في الفلسفة الأفلاطونية مكانة محورية، لأنها تُمثل نقطة الالتقاء بين الحكمة والفعل. فالقائد ليس مجرد صاحب سلطة، وإنما حامل لرؤية قادرة على استيعاب الحاضر واستشراف المستقبل وربط الجزئيات المتفرقة في إطار كلي جامع. ومن خلال هذا الدور تتشكل الثقة بوصفها أحد أعمدة الاجتماع السياسي، حيث تتفاعل الرؤية القيادية مع الإرادة الجماعية في إنتاج مسار مستقر ومتوازن. لذلك ارتبط ازدهار الدول عبر التاريخ بقدرتها على إنتاج قيادات تمتلك وضوح المقصد وسعة الأفق والقدرة على تحويل الأفكار إلى واقع ملموس.

وفي ضوء هذه المفاهيم، تبدو التجربة الإماراتية مثالاً معاصراً على التقاء الرؤية الفلسفية بالممارسة السياسية. فقد استطاعت الدولة خلال عقود قليلة أن تؤسّس نموذجاً يقوم على التوازن بين الأصالة والتجديد، وبين بناء الإنسان والتنمية الاقتصادية، وبين الكفاءة المؤسسية والطموح الحضاري. وتكشف مسيرة الاتحاد عن حضور واضح لفكرة الانسجام التي شغلت أفلاطون، إذ تتكامل المؤسسات ضمن منظومة واحدة، وتتفاعل القطاعات المختلفة في إطار هدف وطني جامع، بينما يحتل الإنسان موقع المحور الذي تتجه نحوه السياسات والخطط والاستراتيجيات. ومن هذا المنظور، تبدو الدولة فضاءً حيّاً تتحرك فيه عناصر متعددة وفق إيقاع متزن يمنح المجتمع قدرة مستمرة على النمو والتجدد.

وعلى هذا النحو، تغدو الإمارات في مرآة الفلسفة الأفلاطونية أكثر من تجربة تنموية ناجحة، فهي تعبير عن قدرة الفكر على أن يتحول إلى عمران، وعن إمكانية انتقال القيم من حيز التأمل إلى فضاء الإنجاز. وفيها يلتقي معنى الحكمة بمعنى الدولة، وتتجسّد العلاقة بين الإنسان والمؤسسة في صورة من الاتزان الخلاق الذي يمنح الحاضر قوة الاستمرار ويمنح المستقبل آفاقه الرحبة. وعندما تتناغم الرؤية مع الإرادة، ويتكامل التنظيم مع الغاية، يقترب الاجتماع الإنساني من تلك الصورة الرفيعة التي حلم بها الفلاسفة، وتتحول الدولة إلى مشروع حضاري ينسج المعنى والاستقرار والازدهار في نسيج واحد.

*كاتب إماراتي