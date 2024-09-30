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نيبال تواجه أعلى معدل هطول للأمطار منذ عقود
30 سبتمبر 2024 20:51
كاتماندو
هطول الأمطار
انهيارات أرضية
أمطار
نيبال
فيضانات
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