الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
2024.. مواجهة التنظيمات الإرهابية مستمرة
«الصحة العالمية» تطالب بوقف الهجمات على المستشفيات في غزة
الأمم المتحدة تدعو إلى سرعة إعادة الإعمار في سوريا
بدء تحضيرات عقد مؤتمر للحوار الوطني في سوريا
الإمارات.. ريادة في التضامن والتكافل الدولي
451 طلب مشاركة بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي
هيئة تدريس «تنمية الطفولة» مقيّمون معتمدون
«أبوظبي للخلايا الجذعية» يجري أربع عمليات (TTC)
«قضاء أبوظبي» تنظر 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين والوسطاء
دبلوماسية الإمارات.. شراكة وسلام
«القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا» يستكشف التجارب الإماراتية الرائدة
أحمد بن حمدان يزور «أميريجو فسبوتشي»
«الشؤون الإسلامية» تكرم مجموعة من الأئمة والخطباء
صناعة الإمارات استثمار نمو ابتكار
«تريندز».. حضور عالمي وإنجازات ريادية في عام 2024
شرطة أبوظبي تنظم مجلس «مجتمع أبوظبي.. شوركم يهمنا»
الذكاء الاصطناعي.. عام من الشراكات الاستراتيجية
تعاون بين «بيئة أبوظبي» و«نبات» لإعادة تأهيل غابات القرم
الاستدامة.. «قول وفعل»
محاكم دبي تنظم الملتقى الافتراضي الأول
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
حصاد 2024: التوطين.. الحلم يتحقق
31 ديسمبر 2024 20:43
التوطين
الإمارات
القطاع الخاص
برنامج نافس
مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات سباقة في تلبية نداء الواجب الإنساني في غزة
اليوم 20:17
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. سجل حافل في مجال الاستدامة
30 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
حصاد 2024.. رعاية صحية بمعايير عالمية
30 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الاختبار الجيني قبل الزواج يحمي صحة أجيال المستقبل
29 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
السفينة «أميريجو فسبوتشي» في أبوظبي
29 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
التوطين.. نجاحات تسطرها الكفاءات الإماراتية
اليوم 02:00
علوم الدار
غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
30 ديسمبر 2024
علوم الدار
«مجرى» يدعو القطاع الخاص للحصول على ختم «مشروع أثر مستدام»
25 ديسمبر 2024
علوم الدار
«تنمية الموارد البشرية» بدبي يشكّل فريق تمكين التوطين
21 ديسمبر 2024
علوم الدار
التوطين.. نجاحات تسطرها الكفاءات الإماراتية
اليوم 02:00
علوم الدار
غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
30 ديسمبر 2024
علوم الدار
«مجرى» يدعو القطاع الخاص للحصول على ختم «مشروع أثر مستدام»
25 ديسمبر 2024
علوم الدار
«تنمية الموارد البشرية» بدبي يشكّل فريق تمكين التوطين
21 ديسمبر 2024
شاهد أيضًا
علوم الدار
حصاد 2024: التوطين.. الحلم يتحقق
اليوم 20:43
علوم الدار
الإمارات سباقة في تلبية نداء الواجب الإنساني في غزة
اليوم 20:17
الأخبار العالمية
سيدني تستقبل العام الجديد بـ 9 أطنان من الألعاب النارية
اليوم 18:35
الأخبار العالمية
خلال 2024.. نزوح قياسي في أنحاء العالم
اليوم 18:11
الأخبار العالمية
كوارث طبيعية غير مسبوقة في 2024
اليوم 18:04
الترفيه
2024.. عام الزخم الثقافي والإنجازات الإبداعية
اليوم 17:57
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©