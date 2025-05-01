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تغييرات ترامب.. روبيو مستشاراً ووالتز سفيراً
2 مايو 2025 00:16
مايك والتس
مستشار الأمن القومي
ماركو روبيو
الرئيس الأميركي
أميركا
ترامب
دونالد ترامب
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