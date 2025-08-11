الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
فيضانات تغلق مطار مكسيكو سيتي لساعات
12 أغسطس 2025 00:38
مكسيكو سيتي
فيضانات
أمطار
الطيران
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي الأسباب وراء فيضانات تكساس؟
9 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيضانات قاتلة تضرب مدناً صينية
18 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
عاصفة مدمرة وفيضانات تغرق موزمبيق
15 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
نيبال تواجه أعلى معدل هطول للأمطار منذ عقود
30 سبتمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيضانات أوروبا تحطم الرقم القياسي
8 أغسطس 2023
أخبار ذات صلة
علوم الدار
أمطار خفيفة على مناطق في الدولة
الأخبار العالمية
فيضانات وانهيارات جراء أمطار غزيرة في اليابان
علوم الدار
أمطار وبرد على مناطق بالدولة
الأخبار العالمية
اليابان.. أمطار غزيرة غير مألوفة بعد موجة حر شديدة
علوم الدار
أمطار خفيفة على مناطق في الدولة
اليوم 20:50
الأخبار العالمية
فيضانات وانهيارات جراء أمطار غزيرة في اليابان
اليوم 09:01
علوم الدار
أمطار وبرد على مناطق بالدولة
اليوم 01:34
الأخبار العالمية
اليابان.. أمطار غزيرة غير مألوفة بعد موجة حر شديدة
8 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
انفجار مصنع للصلب في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
فيضانات تغلق مطار مكسيكو سيتي لساعات
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تضر بحديقة إسبانية مدرجة في اليونسكو
الأخبار العالمية
انتشال ناجين من أنقاض زلزال تركيا
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل دعم غزة.. الإنزال الـ68 و540 طناً من المساعدات
الأخبار العالمية
محاولات إسبانية للسيطرة على حرائق الغابات
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©