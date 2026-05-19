يُرَبّون الأعداء.. وأطفالهم يتامى

هناك أشخاص لا يمكنهم أن يعيشوا يوماً دون أعداء أو هم بجزالة العبارة يهوون أعداءهم أو يستصعبون العيش إلا في كنف الأعداء! هم في بحثهم المتواصل في الحياة، إنما يبحثون عن أعداء أكثر من البحث عن أصدقاء، وإن ظفروا يوماً بصديق فسرعان ما يحولونه بتصرفاتهم وطبيعتهم العدوانية إلى عدو، لا يدري ما هو ذنبه، ولِمَ وضع في تلك الخانة. هؤلاء الناس، في هذه الحالة، إنما هم أعداء لأنفسهم باطنياً، وإن لم يدركوا ذلك، وإذا لم يحفل أحد بعداوتهم أو لم يجدوا عدواً يعترف بهم كأعداء مقترحين أو يكترث بتصرفاتهم وعدهم جهلاء أو بهم شيء من الحمق، تحولوا إلى عداوة النفس ظاهرياً، فيعمدون إلى أذى الجسد، وتخريب الروح بشتى الوسائل حد التدمير، وحين يوهن الجسد وتختل الروح يعيشون في دوامة أن هناك أشباحاً من الوهم ومن الأعداء المتسترين يتربصون بهم، ساعتها يظهر الشك عندهم لكل الناس من أقرباء أو غرباء، فالجميع يريد منهم شيئاً: القريب يريد منفعة ومصلحة أو خدمة أو حصته من الإرث، والغريب لا يؤمن جانبه، فهو مخالف ومختلف، ولا يستحق، وصفته الغدر.

هؤلاء الناس، في فترات من حياتهم بعد تعبهم وضجرهم وفي آخر عمرهم وفي فترة التقاعد عن الشر، يتحولون من العداوة المباشرة إلى العداوة بالإنابة، فتجدهم محبين للفرجة والمشاهدة، يخلقون مشكلة بين الناس ليستمتعوا برؤية المتخاصمين وخلافاتهم، أو يرسلون شائعة ويتلذذون بسماعها على ألسنة الكثيرين، وكيف هي تكبر ككرة الثلج، محدثة كل هذا الحريق بين الناس.

يتخذ هؤلاء البشر أسلحة مختلفة لاصطياد الأعداء أو تكوينهم عبر سلسلة من التدابير، فوجوههم لا تعرف الحياء، ولا الخجل الإيماني، ورغم ذلك يرتدون في كثير من الأحيان أقنعة؛ لأن صفة الجبن غير بعيدة عن قلوبهم وأقرب إلى أرجلهم الهاربة على الدوام.

مهما يكن سبب تلك الحالة التي أصابت هؤلاء الناس، نفسية كانت أو مكتسبة من عائلة أو مجتمع، من مشكلة تعرضوا لها، فإن علاجها لا يبدو سهلاً، فحب الانتقام يظل يكبر كل يوم وبطرق مختلفة، ولا بد من وجود عدو ظاهر أمام العين دائماً، ليحاربوه ويتعاركوا معه، والغلبة عليه، وإن لم يحالفهم الانتصار تحولوا للحرب الباردة من الغيبة والنميمة والإشاعة، وإن لم يكن ذاك العدو ماثلاً أمام الوجه بحثوا عن عدو متخيل، ليستمرئوا التحفز والتربص والقلق، ليعيشوا الحالة التي يحبونها، وتجعلهم في توازن، وإن لم يكن «توازناً إيجابياً»، هم أناس لا يحتملون العيش بدون أعداء، مثلما الناس الطبيعيون لا يقدرون أن يعيشوا بدون أصدقاء!

هل تحدثنا عن أفراد أم تحدثنا عن دول؟ الأمر سيّان، هما رديفان، وهما هنا.. وهناك، وهم كُثر.. وهم وحدهم من يربون الأعداء، وأطفالهم يتامى!