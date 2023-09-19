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علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تنظم «مؤتمر اللغة العربية»

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تنظم «مؤتمر اللغة العربية»
20 سبتمبر 2023 01:46

أبوظبي (وام) 

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انطلاق المؤتمر الدولي «العربية واللسانيات التطبيقية» 27 سبتمبر

ينظم مركز التميز في اللغة العربية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يومي 27 و28 سبتمبر الجاري، المؤتمر العلمي الدولي الثاني بعنوان «اللغة العربية واللسانيات التطبيقية: الفرص والتطلعات».
 ويشارك في المؤتمر 40 باحثاً ومختصاً في اللغة العربية من 22 دولة من 26 جامعة حول العالم، لاستعراض أحدث الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية، واستشراف آفاق البحث والتطبيق في مجال اللسانيات الحاسوبية والدعم مستقبلاً.
وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة إن انعقاد المؤتمر يؤكد اهتمام الجامعة، بمجالات البحث العلمي والنهوض باللغة العربية في حقل اللسانيات التطبيقية، وذلك للإسهام في تعزيز حضورها عالمياً.
وأضاف: «تنبع أهمية موضوع المؤتمر من كون اللسانيات التطبيقية أصبحت حقلاً علمياً رصيناً، يسهم في ترقية الحصيلة اللغوية العلمية والمعرفية من خلال صلته الحقيقية بالعالم الفعلي، وعبر التركيز على مستويات استعمال اللغة وارتباطها بحقول معرفية أخرى، كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربية التي تعتبر مسارات متطورة، تطبق فيها الأفكار والتصورات اللغوية المختلفة من زوايا اجتماعية وثقافية إيديولوجية ونفسية، من أجل استثمارها في التطبيقات الوظيفية المختلفة».
وأشار إلى أن هذه العوامل تضع باحثي اللسانيات، خصوصاً اللغة العربية، أمام تحديات مواكبة التطورات البحثية والتطبيقية المتسارعة، والنهوض بالبحث اللساني في اللغة العربية.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
اللغة العربية
مؤتمر اللغة العربية
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