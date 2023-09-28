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رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
28 سبتمبر 2023 17:54

 تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، خلال استقباله اليوم سعادة فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة.

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وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش خلال اللقاء دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى إيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار، والبدء بحوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية، مثمناً في هذا الصدد الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية.

وشدد معاليه على وقوف دولة الإمارات مع الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يواجهها.

المصدر: وام
اليمن
الإمارات
محمد بن زايد
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