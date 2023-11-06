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الصايغ: رئاسة COP28 وضعت ملف الغذاء أولوية

أحمد الصايغ
7 نوفمبر 2023 01:13

نيودلهي (وام)

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شارك معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، في الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من مؤتمر الغذاء العالمي الذي يقام حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي.
وشارك في المؤتمر أكثر من 80 دولة، بما في ذلك وزراء ووفود رفيعو المستوى، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات سلامة وتصنيع الأغذية، وشاركت دولة الإمارات من خلال وفد كبير من القطاع الخاص، يضم أكثر من 65 شركة تعمل في قطاع الأغذية.
افتتح المؤتمر دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، حيث أكد، خلال كلمة له، أهمية المؤتمر، إذ يوفر منصة للتواصل والعمل مع الهيئات الحكومية الهندية والمهنيين في الصناعات الغذائية، والمزارعين ورجال الأعمال وأصحاب الشأن الآخرين للمشاركة في المناقشات وإقامة الشراكات واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية.
من جانبه، قال معالي الصايغ: «إن هذا المؤتمر والمشاركة الكبيرة التي شهدها أكدا أهمية الأمن الغذائي للعالم والحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة وصديقة للبيئة في مجال الأمن الغذائي. 
لقد أولت القيادة الرشيدة في الإمارات أهمية كبيرة لإيجاد حلول مستدامة لأمن الغذاء، وفي هذا الصدد فإنه، ولأول مرة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تقوم رئاسة المؤتمر بوضع ملف الغذاء أولوية، إذ تستعد الدولة لطرح (إعلان الإمارات بشأن الأنظمة الغذائية المرنة، والزراعة المستدامة والعمل المناخي) الذي تحث دولة الإمارات من خلاله جميع المشاركين في مؤتمر الأطراف على التوقيع عليه للمساهمة في دعم هذا الإعلان».
وعقد معالي الصايغ، على هامش مؤتمر الأغذية العالمي الهندي، اجتماعاً مع معالي باشوباتي كومار باراس، وزير الصناعات الغذائية، حيث أكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين دولة الإمارات والهند، كما ناقشا التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي.
الجدير بالذكر أن المؤتمر سيستضيف 48 جلسة تركز على جوانب مختلفة من صناعة وتجهيز الأغذية، مع التركيز على التمكين المالي وضمان الجودة ودعم الابتكارات في الأنظمة والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال.

COP28
أحمد بن علي الصايغ
الغذاء العالمي
الأمم المتحدة
مؤتمر الأطراف
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