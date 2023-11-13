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علوم الدار

مؤتمر «الخليجية لقسطرة القلب» ينطلق في دبي

مؤتمر «الخليجية لقسطرة القلب» ينطلق في دبي
14 نوفمبر 2023 02:04

دبي (وام)

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تنطلق في دبي الخميس المقبل فعاليات النسخة الخامسة من «مؤتمر الجمعية الخليجية لقسطرة القلب 2023»، الذي يجمع نخبة من اختصاصيي طب القلب التداخلي وعدد من اختصاصيي وأطباء القلب والجراحات التداخلية على المستويين الإقليمي والعالمي للبحث في العلاجات المستقبلية، ومناقشة أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث في هذا المجال.
ويهدف الحدث - الذي يعقد تحت رعاية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة في دبي ويستمر ثلاثة أيام في فندق «إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي» - إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية وتبني أفضل الممارسات في مجال جراحات القلب التداخلية والأوعية الدموية.

دبي
القسطرة القلبية
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