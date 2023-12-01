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مغير الخييلي: إنجازات استثنائية رائدة

مغير الخييلي: إنجازات استثنائية رائدة
2 ديسمبر 2023 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

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تقدم معالي الدكتور مُغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.
وأكد معاليه أن الثاني من ديسمبر عام 1971 سيظل مترسخاً في ذاكرة أجيال الوطن، وسيبقى علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، وشاهداً على إرادة وعزيمة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، حيث إننا نحتفل بعيد الاتحاد، تأكيداً على مواصلة المسيرة، والمضي قدماً نحو الارتقاء بجودة حياة أبناء الوطن، وترسيخاً للمكانة الإقليمية والعالمية للدولة التي تعتمد في رسالتها على السلام والتسامح والعطاء كمنهج أساسي لها.
وأوضح معاليه، أن دولة الإمارات حققت إنجازات تاريخية رائدة خلال عقودها الخمسة الماضية، حيث أضحت مثالاً يحتذى به بين الأمم والشعوب في النهضة والتقدم والعلم والازدهار، والجهود التي تم بذلها في سبيل رفعة الدولة وتقدمها في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والرياضية، وغيرها.

عيد الاتحاد
الإمارات
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