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شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال الإلكتروني

شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال الإلكتروني
23 فبراير 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم، من مكالمات احتيالية، وروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة عبر رسائل نصية قصيرة.
وحذرت الباحثين عن عمل من «التوظيف الوهمي»، ومن تصديق أكاذيب المحتالين، والذين يقومون باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة، أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي، وتخصيصها لدفع مبالغ مالية، كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية النصب والاحتيال.
وناشدت الجمهور بعدم مشاركة معلوماتك السرية مع أي شخص، سواء معلومات حسابك، أو بطاقتك، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV)، أو كلمة المرور، وأن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا منك هذه المعلومات بتاتاً.
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626، أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828، تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية، ووقاية المجتمع من مخاطرها. 
وطالبت شرطة أبوظبي بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.

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