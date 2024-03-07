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علوم الدار

«إسلامية دبي» تعرف بمميزات (دُلوك DXB)

جانب من الملتقى (من المصدر)
8 مارس 2024 01:30

دبي (الاتحاد)

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عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أمس، «الملتقى التعريفي» بشأن إطلاق التطبيق العالمي لمواقيت الصلاة (دُلوك DXB)، والذي أطلقته الدائرة مؤخراً، بحضور ثلة من العلماء والمختصين في علوم الفلك والتقويم الهجري والشريعة الإسلامية.
وصرح أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة، بأن تطبيق «دُلوك DXB» الذي تم إطلاقه على متجري «أبل» و«أندرويد» هو أول تطبيق عالمي يصدر عن مؤسسة حكومية شرعية متخصصة، وهي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع مركز الفلك الدولي، لافتاً بأن التطبيق يمتاز بدقة عالية لا توجد في غيره من التطبيقات الأخرى، ويعرض مواقيت صلاة دقيقة وموثوقة، مطابقة أو مقاربة جداً للمواقيت الرسمية في أغلب الدول الإسلامية، وعالية الدقة لغيرها من دول العالم الإسلامي، كذلك حساب مواقيت الصلاة البديلة في أوروبا وشمال الكرة الأرضية عند انعدام علامات أوقات الصلاة باستخدام طرق بديلة متعددة ومعتمدة رسمياً من قبل هيئات شرعية في دول أوروبا كألمانيا وهولندا.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
مواقيت الصلاة
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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