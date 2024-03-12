10.750 وجبة إفطار صائم توزعها «الهلال» يومياً في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

باشرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الإنسانية، خلال شهر الخير، حيث بدأت أمس بتوزيع وجبات إفطار صائم في العديد من المواقع في مدينة أبوظبي وضواحيها، في إطار حملة «رمضان.. عطاء مستمر».

ومع قدوم الشهر الكريم تنتشر الخيم الرمضانية، لتكون رحمة الله على الأرض، ليتوافد عليها آلاف الصائمين لتناول طعام الإفطار في رمضان.

وتحرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على توفير الوجبات قبل أذان المغرب بوقت كاف.

وتستهدف «الهيئة» في توزيعاتها للخيام الرمضانية، أن تكون في مناطق السكن العمالية، والقريبة من المساجد، والأماكن التي تشهد اكتظاظاً بالسكان، لتضمن وصول الوجبات الرمضانية لمستحقيها.

وأوضح سالم سلطان السويدي، مدير مركز أبوظبي، لـ«الاتحاد»، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن حملتها الموسمية، تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر»، توزع يومياً في مدينة أبوظبي وضواحيها 10.750 وجبة إفطار صائم يومياً، منها 2000 وجبة توزع خارج الخيم، و8750 وجبة توزع من خلال 65 خيمة إفطار خصصتها «الهيئة» لمشروع إفطار صائم، موزعة على 47 موقعاً جغرافياً، في إطار مدينة أبوظبي وضواحيها.

وخلال الشهر الفضيل، سيستفيد من برامج حملة رمضان داخل الدولة مليون و71 ألفاً و540 شخصاً على مستوى الدولة، بقيمة 14 مليوناً و700 ألف درهم،

حيث سيستفيد مليون شخص من برنامج إفطار صائم على مستوى الدولة بقيمة 7 ملايين و700 ألف درهم، فيما يستفيد حوالي 35 ألف شخص من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسة للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 3 ملايين و500 درهم، إلى جانب 36 ألفاً و500 شخص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 3 ملايين، و500 ألف درهم.

وللمرة الأولى نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة رمضانية جديدة، تتضمن إقامة مواقع وخيام رمضانية لإفطار الصائم خاصة بالنساء فقط، وسيتم تنفيذها مبدئياً في ثلاثة مواقع في أبوظبي ودبي وعجمان.

وتأتي المبادرات الإنسانية التي تنفذها الهيئة، ضمن حملتها الرمضانية الموسمية «رمضان.. عطاء مستمر» لتوفير الدعم والمساندة للفئات والشرائح التي تستهدفها الهيئة داخل الدولة وخارجها. ويمكن للمحسنين المساهمة في مبادرات حملة «رمضان...عطاء مستمر»، من خلال التبرع بما قيمته 250 درهماً أو 500 درهم لتأمين المير الرمضاني، أو بما قيمته 15 درهماً لإفطار صائم، أو 25 درهماً لزكاة الفطر، أو 50 درهماً لكسوة العيد، أو 10 دراهم صدقات، فدية الصيام 450 درهماً، كفارة الصيام 900 درهم.

ونوهت هيئة الهلال الأحمر بأنها خصصت حوالي 321 موقعاً لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية، وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة ،والموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية، ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.

وتستهدف فعاليات حملة رمضان لهذا العام تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة، لدعم جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخيرية التي تتوسع في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل، وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة.