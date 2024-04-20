«تعليم» تحدد شروط القبول بالمسار المتقدّم لطلبة الحلقة الثانية

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي شروط قبول طلبة الحلقة الثانية، من الصف الرابع لغاية الصف الثامن في المسار المتقدّم.

وأشارت إلى أنه، يتم قبول طلبات تسجيل الطلبة من مواطني الدولة، وأبناء المواطنات، من حملة خلاصة القيد للالتحاق بالمسار المتقدم الحلقة الثانية، وفقاً لمجموعة من المعايير المعتمدة، وذلك قبل إغلاق باب التسجيل في 3 مايو المقبل.

وأشارت المؤسسة أنه من شروط الالتحاق بالمسار المتقدّم اجتياز الطلبة المسجلين اختباراً في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، والحصول على درجة النجاح المعتمدة.

ومن شروط القبول أن يستوفي الطالب معايير الترشّح المرتبطة بالمستوى الأكاديمي في السنة الدراسية الحالية، وهي الحصول على 90% في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات، و80% في مادة العلوم لطلبة الرابع الملتحقين بالخامس. أما طلبة الخامس الملتحقون بالسادس، والسادس الملتحقون بالسابع، والسابع الملتحقون بالثامن، فإنه يشترط بهم الحصول على 80% بالحدّ الأدنى للمواد الثلاث.

ومن اشتراطات القبول أن يتوفر شاغر في المرحلة التعليمية المتقدّم إليها الطالب. كما أكدت المؤسسة ضرورة التأكد من إرفاق شهادة دراسية فصلية للعام الأكاديمي الحالي، وذلك ضمن المرفقات المطلوبة عند تقديم طلب تسجيل طالب من مواطني الدولة، أو أبناء المواطنات في المسار المتقدّم، لافتة إلى أن إرفاق الشهادة الفصلية يعدّ أحد المتطلبات الأساسية للقبول.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أعلنت عن بدء الفترة الثانية من تسجيل الطلبة المواطنين، ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل الدراسية، وذلك ابتداءً من 18 أبريل ولغاية 3 مايو المقبل. وبينت المؤسسة أن التسجيل سيستهدف الطلبة الملتحقين لأول مرة، والراغبين بالانتقال من المدارس الخاصة داخل الدولة، وللمنتقلين من مدارس خارج الدولة.

وأكدت المؤسسة ضرورة الالتزام بالتسجيل، خلال الفترة المعلنة، لتمكينها من التخطيط المسبق لعملياتها وتنفيذها بكل كفاءة، ما يرفع من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي المقبل، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور، إذ تتضمن عمليات المؤسسة التشغيلية التخطيط للنقل المدرسي، وتوفير الكتب الدراسية، وغيرها. ولفتت المؤسسة إلى أهمية اختيار المدرسة التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب عند عملية التسجيل، إلى جانب الالتزام بشروط التسجيل للمسارات التعليمية كافة، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر موقعها والتطبيق الذكي مؤكدة ضرورة تحديث بيانات الهوية الرقمية، للاستفادة من خدمات المؤسسة.

مخرجات

من المخرجات المتوقعة من الطالب على مستوى المناهج الدراسية في المسار المتقدّم الثنائية اللغوية الوظيفية من خلال تخريج طلبة قادرين على أن يتعلموا، ويعبروا عن احتياجاتهم الأساسية وأفكارهم ومشاعرهم باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الكتابة والتعبير الشفهي، مع التمكن من توظيف فنون اللغة ومهاراتها في التحليل العلمي، وحل المشكلات والتفكير الناقد المؤدي إلى تعزيز مهارات الاتصال والتواصل في المواقف الاجتماعية والأكاديمية، متمكنين من مهارات القراءة والتحدث والكتابة بكفاءة وظيفية في سلسلة المجالات المتنوعة والفنية باللغتين العربية والانجليزية.

ومن المخرجات أيضاً، الابتكار والتفكير الناقد، وحلّ المشكلات، ومهارات التواصل بفاعلية باستخدام لغة واضحة ومهارات العرض والمناقشة، والوصول إلى مصادر المعرفة وتحليلها ونقدها، وتطبيقها في مواقف حياتية واقعية بصورة مبتكرة. ولتحقيق ذلك، يتم في المواد الدراسية التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، والتركيز على العمل الجماعي، واستخدام الأدوات المحفّزة على التفكير، والاهتمام بالتعليم القائم على المشاريع، وربط المناهج الدراسية بالمختبرات الروبوتية، ودمج معايير «ستيم» في مناهج العلوم والرياضيات وتقنية المعلومات والفنون.