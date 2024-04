تنويه من بلدية العين للجمهور

تنوه بلدية العين لعناية الجمهور بشأن تجمعات المياه والبرك الراكدة الناتجة عن المنخفض الجوي.

ودعت بلدية مدينة العين إلى تجنب اللعب أو السباحة أو المشي في برك المياه الراكدة في الأحياء السكنية، نظراً لإمكانية اختلاطها بمياه أخرى أو مواد ضارة.

وتنبه بلدية العين بضرورة تجنب السباحة في البرك وتجمعات المياه في المناطق الرملية، نظراً لعمق بعضها.

وأكدت ضرورة عدم استخدام الدراجات المائية أو القوارب وغيرها في تجمعات المياه بالمناطق الرملية. كما يمنع منعاً باتاً الشرب أو الطبخ من المياه الراكدة والمتجمعة في جميع الأماكن.

تنويه من #بلدية_العين لتجمعات المياه و البرك الراكدة الناتجة عن المنخفض الجوي



Public Announcement from #alain_municipality regarding the water pools and stagnant ponds resulting by the rainstorm pic.twitter.com/oBwb7uetgK