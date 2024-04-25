«بيت الخير» تدعم المتضررين من منخفض «الهدير»

دبي (الاتحاد)

استجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتكاتف الفعاليات الحكومية المجتمعية والخيرية لدعم المتضررين من منخفض «الهدير» الجوي، بادرت جمعية «بيت الخير» إلى مساعدة الأسر والحالات المتضررة بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومركز التحكم والسيطرة ومؤسسة وطني الإمارات ومجموعة من المتطوعين.

وأكد سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، أن الجمعية وجهت فريقها الميداني لمتابعة طلبات المساعدة الطارئة التي قدمها المتضررون من كارثة منخفض «الهدير»، وقام فريق الجمعية بتأمين الوجبات الساخنة والمواد الغذائية وعبوات المياه لمن استطاع الوصول إليهم، ويأتي هذا الدعم ضمن مشروع «المساعدات الطارئة» الذي كانت النوازل والكوارث الطبيعية أحد أهم أغراضه الإنسانية، ولا يفرق بين مواطن أو مقيم.

من جانبه أفاد علي عبدالله البلوشي، مسؤول العلاقات الحكومية في «بيت الخير» بأن فريق الجمعية الميداني قام بتوزيع 4.210 وجبة ساخنة في إمارة دبي، و46.440 عبوة مياه، و1000 سلة غذائية، بقيمة 51.650 درهماً، كما وزعت 500 وجبة غذائية في عجمان.

يذكر أن مشروع «المساعدات الطارئة» قدم حتى نهاية رمضان الفائت مبلغ 25.046.087 درهماً، استفادت منه 6.677 أسرة وحالة، بالإضافة لما قدمه مشروع الغارمين الذي أنفق 1.330.737 درهماً، منها مبلغ 531 ألفاً و463 درهماً قدمت لدعم مبادرة «يد الخير»، كما أفرد حملة واسعة لمساعدة المرضى المحتاجين من خلال مشروع «علاج» وبرنامجي «تداوي» على إذاعة نور دبي و«زايد الخير» على قناة الأولى بما يزيد علـى 2 مليون درهم.