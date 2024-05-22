«شرطة أبوظبي» تعرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية في «آيسنار أبوظبي»

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، نظمت مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الدورة الثامنة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» بمركز أدنيك أبوظبي.

وأعرب معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، عن اعتزاز القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأن تكون شريكاً استراتيجياً لـ «آيسنار أبوظبي 2024»، موضحاً معاليه أنه يعد منصة رئيسة متخصصة للتواصل وتبادل الأفكار حول الأمن الوطني والأمن السيبراني والشرطة وإنفاذ القانون والحماية، كما يعزز الروابط بين الشركاء العالميين ووجهات ومؤسسات الأمن الوطني، على المستويين المحلي والإقليمي، ويسهل تبادل أفضل الممارسات، مما يزيد من فرص تعزيز التعاون والشراكة طويلة الأمد على نطاق عالمي.. وعرض «آيسنار أبوظبي 2024» أحدث الابتكارات والحلول الأمنية لمواجهة تحديات المستقبل وقدمت شرطة أبوظبي تجارب ناجحة حول الأمن الوطني والأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز الشراكات التجارية بين الشركات العاملة في القطاعات الأربعة للأمن الوطني والأمن السيبراني والشرطة وإنفاذ القانون وحماية البنية التحتية الحيوية، خلال الفترة من 21 إلى 23 من مايو الجاري، وجمع جهات ومؤسسات الأمن الوطني والأمن السيبراني، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وخلق عالم أكثر اتصالاً وأماناً.

التحليل

نجحت شرطة أبوظبي في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف ميادين العمل الشرطي والأمني، ووظفته في التحليل الاستباقي في التعامل مع الأزمات الطارئة، والتنبؤ بالحوادث.

مدير عام شرطة أبوظبي: «آيسنار 2024» يعزز التعاون في مواجهة التحديات واستشراف المستقبل

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» أصبح اليوم محطة مهمة للجاهزية في مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز الروابط بين الشركاء العالميين ووجهات ومؤسسات الأمن الوطني على المستويين المحلي والإقليمي، وتبادل أفضل الممارسات التي تنعكس على ترسيخ قيم التعاون والشراكة طويلة الأمد على النطاق الدولي.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تسعى إلى تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تبني التقنيات المتطورة، لتعزيز الأمن الوطني وبناء القدرات، بما يحقق التطلعات في مواجهة التحديات الأمنية العالمية، واستشراف المستقبل خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على أن تكون «شريكاً استراتيجياً» لمجموعة أدنيك المنظمة لمعرض «آيسنار أبوظبي 2024» والتي تعد منصة رئيسة متخصصة للتواصل وتبادل الأفكار حول الأمن الوطني والأمن السيبراني، والشرطة، وإنفاذ القانون، والحماية.

ولفت إلى أن المبادرات المختلفة للمعرض تعد مرتكزات مهمة لتأسيس قنوات اتصال للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز أفضل الممارسات وتسريع استيعاب الابتكار في مواجهة التحديات الأمنية ودرء المخاطر والوقاية والاستجابة، لتمكين المجتمعات الوطنية والاستفادة من تقنيات الأمن السيبراني من أجل تجنب التهديدات المتزايدة التي تواجهها دول العالم كافة باستمرار.

وأعرب عن تقديره لجهود اللجنة العليا والتي عززت المكانة الريادية للمعرض ليشكل فرصة للتواصل ومناقشة الأفكار والتجارب حول أفضل الممارسات لتطوير العمل الشرطي والأمني، وتوطيد العلاقات بين العاملين في مجالي الأمن الوطني والسيبراني، وإتاحة الفرصة لإقامة علاقات تعاون جديدة بين مختلف الجهات المعنية من دول العالم كافة.

وأضاف أن كوادرنا الوطنية الشرطية والأمنية نجحت، ومن خلال إدارة المدينة الآمنة، في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمجالات الأمنية والمرورية وباستخدام أحدث التقنيات المتطورة عالمياً، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بالمجتمع وفق منهجية علمية متطورة، ولهذا فإن اهتمام مؤتمر «آيسنار أبوظبي 2024» بمناقشة محور الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا الأمنية يعد إضافة مميزة تسهم في الاطلاع على المستجدات الأمنية عالمياً، وتواكب الجهود في مواكبة التطورات واستشراف المستقبل.

وأشاد مدير عام شرطة أبوظبي بجوائز «آيسنار للابتكار»، لتكون خطوة مهمة وصولاً للعديد من الابتكارات المتميزة الجديدة، وتحفيز المؤسسات والكوادر الوطنية لإطلاق أفكارهم وابتكاراتهم وعرض أحدث منتجاتهم التقنية عبر مجموعة من القنوات قبل وأثناء وبعد المعرض، لتقييمها واختبارها عملياً.

جناح شرطة أبوظبي يعرض أحدث التقنيات المبتكرة في العمل الشرطي

استعرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي «الشريك الاستراتيجي» في جناحها بالمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، أحدث تقنياتها المبتكرة ضمن مشاركتها بجناح في فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والذي تنظمه مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الداخلية في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك».

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن جناح شرطة أبوظبي يركز على تبني التقنيات المتطورة، من خلال مشاركة مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية والذي يقدم عرضاً توضيحياً حول الأمن السيبراني وفريق تحديد هوية الضحايا، وفريق الحدث الأمني وعرض آليات الأسلحة والمتفجرات.

وذكر أن الأكاديمية تستعرض مبادرة «بيئة التعليم المبتكرة»، إلى جانب تجربة التدريب الافتراضي والذي يعد من أحدث الأساليب في العملية التدريبية عالمياً، من خلال تبني أحدث التقنيات العالمية المتوفرة بالعالم في عملية التدريب باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة للتدريب عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وتشارك مديرية مكافحة المخدرات بعرض أهداف خدمة فرصة أمل، والتي توفر تسهيلات عديدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، وتستعرض مديرية المرور والدوريات الأمنية الروبوتات الذكية والدوريات وتعرض إدارة المدينة الآمنة‎ أحدث تقنياتها المبتكرة في إدارة المدينة الآمنة.

ورش شرطة أبوظبي تناقش جاهزية المؤسسات الأمنية لتحقيق الرشاقة المؤسسية

نظمت شرطة أبوظبي مجموعة من الورش العلمية المتخصصة ضمن جناحها في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» بمركز أدنيك أبوظبي، وكان من أبرزها محور جاهزية المؤسسات الأمنية لتحقيق الرشاقة المؤسسية، وغيره من الموضوعات الأمنية التخصصية.

وناقشت ورش اليوم الأول موضوعات عدة، حيث شارك العقيد الدكتور علي غانم الطويل بطرح موضوع عن القيادة الاستراتيجية الاستباقية لمؤسسات المستقبل، وجاهزية المؤسسات الأمنية لتحقيق الرشاقة المؤسسية، والتحول الحكومي نحو تطبيق استراتيجية ديناميكية رشيقة «التفكير الاستراتيجي المؤسسي» خيار القرار، وقدم الدكتور عبدالله العامري ورشة تفاعلية لمناقشة أهمية تعزيز الأمن السيبراني، وانعكاساته على تحقيق الاستدامة الأمنية، وتناول الدكتور عبدالله الحمودي تحقيق الاستدامة الأمنية، وعرضت المقدم الدكتور الشيماء طالب، التدريب والتعليم الافتراضي في شرطة أبوظبي، وقدمت غيداء علي عبدالله ورشة عن الجريمة الإلكترونية، ومخاطر قنوات التواصل الاجتماعي.

واستعرضت في اليوم الثاني مجموعة من المحاور العلمية المتخصصة، حيث قدمت الأول المقدم الدكتور الشيماء طالب حول التدريب والتعليم الافتراضي في شرطة أبوظبي، وعقدت المقدم مريم محمد البلوشي ثلاث ورش، الأولى بعنوان المؤشرات الأمنية لأهداف التنمية المستدامة SDG17، والثانية بعنوان الإبداع والابتكار وتحقيق المؤشرات الأمنية، والثالثة عن المهارات السلوكية لتعزيز الأمن الوطني، وقدم النقيب خالد أحمد المزروعي ورشتين، واختتمت أعمال الجلسات العلمية لورش اليوم الثاني بورشة عقدها الدكتور مهندس حميد سيف الشامسي حول الأمن السيبراني لأفراد المجتمع.

وتتناول في اليوم الثالث في 23 من مايو الحالي موضوعات علمية أمنية متخصصة، وتقدم الورشة الأولى المقدم الدكتور الشيماء طالب، والثانية تعقدها المقدم غيداء علي عبدالله، ويتناول النقيب خالد أحمد المزروعي في ورشتين موضوعين، الأول حول تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأمن السيبراني، والثاني بعنوان عصر جديد في أمن المعلومات، ويختتم الدكتور مهندس حميد سيف الشامسي برنامج الورش العلمية بورشة حول الأمن السيبراني.