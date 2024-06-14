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939 مشاركة في جائزة «الشيخ سلطان لطاقات الشباب» 2024

الجائزة تشجع المواهب والمهارات لدى الشباب واليافعين (من المصدر)
15 يونيو 2024 01:05

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب»، استقبال 939 طلباً للمشاركة في دورتها الرابعة 2024، مستقطبةً مشاركات من المواهب الشغوفة في كل أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت الجائزة قد أغلقت باب استقبال طلبات المشاركة في 1 مايو الماضي، تمهيداً لبدء مرحلة تقييم المشاركات بناءً على معايير الجائزة وشروطها.
وتُعَدُّ «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب» الأولى من نوعها في العالم العربي من حيث أثرها الاجتماعي والثقافي، وتحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلاقاً من إيمان سموّه بأهمية تشجيع المواهب والمهارات لدى الشباب واليافعين وتقديرها، ومكافأة الموهوبين منهم، وحرص سموّه على جعل إمارة الشارقة بيئة حاضنة تمكِّنهم من اكتشاف مواهبهم وتطويرها، وفي الوقت ذاته، تغرس في نفوسهم روح التحدّي والثقة بالنفس وتحمّل المسؤولية، وترسّخ ثقافة العطاء والتطوُّع ومفاهيم التسامح والتعاون.

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ورحّبت عزيزة إبراهيم المازمي، مدير مكتب جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، بالإقبال المتميز على المشاركة في هذه النسخة من الجائزة بجميع مستوياتها ومجالاتها التي تغطي جوانب مهمة في خدمة المجتمع، وتعكس أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في دعم استقرار المجتمع والحفاظ على قيمه ومكاسبه، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.
وأوضحت أن هذه المشاركة جاءت ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها القائمون على الجائزة من أجل استقطاب أوسع شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، وضمان شمول فرصها للجميع، حيث تضمنت هذه الجهود جولات استهدفت طلبة المدارس الحكومية والخاصة في شتّى إمارات الدولة، وجميع النوادي الثقافية والرياضية في الشارقة والمنطقة الوسطى بهدف التعريف بالجائزة وأهدافها والتشجيع على المشاركة فيها.
وتهدف «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب»، التي أطلقها صاحب السمو حاكم الشارقة في عام 2019، إلى صقل المواهب والمهارات، وتعزيز الإرادة والشغف لدى اليافعين والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تشجعيهم على خوض تحديات في مجالات غير أكاديمية تشمل المغامرة والتطوُّع والمهارات والأنشطة البدنية. وتفتح الجائزة الباب أمام الشباب والشابات من عمر 13 حتى 18 عاماً، للمشاركة واجتياز تحدِّيات الجائزة وفق ثلاثة مستويات: البرونزي والفضي والذهبي.

جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب
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