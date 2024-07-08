53 منفذاً لبيع الزيّ المدرسي و10 ضوابط للمظهر الخارجي

دينا جوني (دبي) حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 53 منفذاً لبيع الزي المدرسي للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025، لطلبة المدارس الحكومية من رياض الأطفال لغاية الثاني عشر، منها أربع مدارس في مناطق نائية، لتيسير أمور أولياء الأمور في تأمين المستلزمات المدرسية للأبناء.

وتبدأ أسعار الزي المدرسي والزي الرياضي من 117 درهماً وتصل لغاية 247 درهماً في المرحلة الثانوية.

ووضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 10 ضوابط تتعلق بالمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام المدرسي أولها وجوب ارتداء الزي وفق التصميم المعتمد لكل مرحلة تعليمية، والحرص على ارتداء الزي بمظهره الأنيق والمرتب والنظيف، ارتداء أحذية مسطحة سوداء اللون ومغلقة بالكامل أو أحذية رياضية سوداء وجوارب بيضاء. ويرتدي الطلبة الأحذية الرياضية مع الزي المدرسي الرياضي خلال أيام حصص الرياضة أو الأنشطة الصفية واللاصفية.

وذكر الدليل ضرورة أن يتوافق طول الشعر وتسريحاته مع قيم المجتمع المحلي وأن يكون لونه طبيعياً، كما يمنع وضع طلاء الأظافر ومساحيق التجميل في المدرسة.

وأشار أنه على طالبات الحلقة الثالثة تغطية الرأس بارتداء «شيلة سوداء» مع الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد. ومن الضوابط أيضاً أن يرتدي الطلبة الذكور ملابس بيضاء أسفل الكندورة الإماراتية مع التزامهم بارتداء «العصامة» مع حذاء رسمي أو رياضي. كما على الطلبة جميعهم الالتزام بارتداء الزي الرياضي في الحصة الرياضية حسب الجدول المدرسي المعتمد. ولفت الدليل أنه سيتم التدقيق المستمر لضمان التزام جميع الطلبة بارتداء الزي المعتمد، وسيتم إخطار أولياء الأمور في حال عدم التزام الطالب بضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي، وذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

المنافذ والأسعار

ويتوفر الزي في 53 منفذاً منها 12 في أبوظبي، و10 في العين، و8 في دبي، و10 في الشارقة، و2 في كل من عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، و3 في الفجيرة، و4 في مدارس في السلع والوقن والقوم وجزيرة دلما.

وحددت المؤسسة أسعار الزي المدرسي التي تبدأ من 117 درهماً لطلبة رياض الأطفال الذكور، و180 درهماً للإناث. ولطلبة الحلقة الأولى 140 درهماً للذكور، و209 للإناث، وللحلقة الثانية 80 درهماً للذكور، و233 درهماً للإناث، ولطلبة الحلقة الثالثة 80 درهماً للذكور و247 درهماً للإناث.

وطرحت المؤسسة سترة شتوية اختيارية للطلبة بسعر 46 درهماً للطلاب لغاية الحلقة الثانية، و56 درهماً لطلبة الحلقة الثالثة.

وقالت المؤسسة إنه استعداداً للعام الأكاديمي 2024-2025، يُتاح لطلبة المدارس الحكومية من رياض الأطفال لغاية الثاني عشر، الحصول على الزي المدرسي من منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو هايبرماركت في مختلف مناطق الدولة أو من خلال الموقع الإلكتروني للمجموعة.