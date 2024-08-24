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علوم الدار

«من طالب إلى قائد».. جهود وطنية لإعداد أجيال المستقبل

«من طالب إلى قائد».. جهود وطنية لإعداد أجيال المستقبل
25 أغسطس 2024 01:15

أبوظبي (وام) 

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استعدادات لعام دراسي جديد بين الكتب الدراسية والزي المدرسي

تستقبل مدارس الدولة طلابها غداً، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، والذي يتزامن مع إطلاق حملة وطنية تحت شعار «من طالب إلى قائد»، تهدف إلى إشراك جميع فئات المجتمع، وحثهم على لعب دورهم بشكل متكامل لدعم الطلبة، والمساهمة في صنع قادة المستقبل.
وتشكل جودة الحياة الطلابية أولوية في خطط عمل وزارة التربية والتعليم، التي تعكف حالياً على إجراء أكبر مسح ميداني على مستوى قطاع التعليم في الدولة، لوضع الإطار الاستراتيجي لجودة الحياة الطلابية، على أن يتم تصميم مصفوفة متكاملة من الأنشطة والبرامج التدريبية الصفية واللاصفية، وتفعيل أكثر من 30 مشروعاً، خلال العام الدراسي الجديد بهدف صقل وتنمية مهارات الطلبة المعرفية والثقافية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، تواصل الوزارة تنفيذ مشروعات نوعية لتعزيز الريادة التربوية والمجتمعية للمدارس الحكومية، وأعلنت توسيع نطاق مشروع «فريجنا» العام الدراسي الحالي، ليشمل عدداً أكبر من المدارس. وجاء إطلاق هذا المشروع بهدف تعزيز الريادة التربوية والمجتمعية للمدارس الحكومية، من خلال احتضانها أنشطة متنوعة ومبادرات مختلفة، وبرامج اجتماعية ورياضية وثقافية، توفرها مدرسة الحي، لتحقيق رفاهية الطلبة والعائلات وأفراد المجتمع، بما يدعم التناغم والانسجام المجتمعي والأسري، إضافة إلى تمكين الطلبة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبناء مستقبلهم.
مركز مجتمعي
وأسهم المشروع في تحويل المبنى المدرسي إلى مركز مجتمعي لخدمة سكان الحي، بعد ساعات الدوام الرسمي وفي أيام الإجازات، لتحقيق أهداف تربوية ومجتمعية، تعزز مكانة المدرسة مصدراً للتفاعل المجتمعي البناء، إلى جانب الاستثمار الأمثل لمقومات البنية التحتية المتقدمة، التي تمتلكها المدارس الحكومية من مختبرات علمية وملاعب خارجية ومسابح ومختبرات الروبوتات ومسرح وغرف الموسيقى، وغيرها من المرافق الأخرى.

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