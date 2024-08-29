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علوم الدار

هند العليلي: المرأة الإماراتية تحتل مكانة خاصة وحيوية

هند العليلي: المرأة الإماراتية تحتل مكانة خاصة وحيوية
30 أغسطس 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت الدكتورة هند حميد بن هندي العليلي عضو المجلس الوطني سابقاً بأن يوم المرأة الإماراتية، الذي يُحتفل به في 28 أغسطس من كل عام، مناسبة للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها البارز في المجتمع. إذ تحتل المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة خاصة وحيوية، ولعبت دوراً كبيراً في مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت ابن هندي بأنها على المستوى الشخصي استشعر من تجربتي في تمكين المرأة في المجلس الوطني الاتحادي لتكون نسبة تواجدها بالتساوي مع الرجل 50 ‎%‎ لتثبت دورها كامرأة سياسية ومجتمعية فعالة تحت قبة البرلمان وصولاً إلى مجالات ريادة الأعمال، حيث إن تجربتي البرلمانية قررت بتشجيع من القيادة الرشيدة في دخول مجال الأعمال والمهن الحرة، حيث أكملت مسيرتي في افتتاح مكتب للمحاماه والاستشارات القانونية، وهذا يثبت بأن المرأة الإماراتية قادرة على أن تخلق لها مسارات عديدة ومتنوعة في شتى المجالات، والذي قررت أن يكون افتتاحه في يوم المرأة الإماراتية، ليبقى تاريخه مقترناً بتاريخ يوم عظيم احتفلت فيه دولتي ببناتها فخراً وبإنجازات المرأة الإماراتية ودورها البارز في المجتمع.

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يوم المرأة الإماراتية
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