تعاون بين «سيرت» والمعهد الهندي للتكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة هامة نحو إعادة تعريف البحث العالمي والتعليم والابتكار التكنولوجي، وقع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» والمعهد الهندي للتكنولوجيا «مِدراس» مذكرة تفاهم، بهدف دعم الشراكة الاستراتيجية بينهما على مستوى تعزيز الابتكار وفق خبرات كلا الجانبين، ودعم نمو منظومة الشركات الناشئة المتقدمة برؤية عالمية، وتقديم برامج أكاديمية وتدريبية عالمية المستوى لدعم التوظيف وريادة الأعمال والبحث العلمي.

وقال محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز «سيرت»: نوسع حضورنا العالمي ونبني منصة ديناميكية للابتكار والتعليم والتعاون الصناعي لخدمة مجتمعنا، إن هذا التعاون يعكس التزامنا بتحقيق تغيير مستدام من خلال التحالفات الاستراتيجية، خاصة التي تنعكس على المجالات ذات العلاقة بالمستقبل كالابتكار ودعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة البحث العلمي.

وقال البروفيسور راغوناثان رينغاسوامي، عميد الشؤون العالمية في المعهد الهندي للتكنولوجيا مِدراس: «هذه لحظة مهمة لمعهد مدراس، حيث أقمنا شراكة رائعة مع مؤسسة متميزة. سيؤثر هذا الجهد بشكل كبير على كلا مجتمعينا وسيعزز أيضاً جهود معهد مدراس لتعزيز حضوره العالمي».

وشدد مادهاف نارايان، الرئيس التنفيذي لمكتب الشؤون العالمية، في المعهد الهندي للتكنولوجيا مِدراس، على أهمية هذه الشراكة.