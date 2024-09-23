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علوم الدار

شرطة دبي تطرح إعلانا للمواطنين

شعار شرطة دبي
23 سبتمبر 2024 20:02

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن طرح 175 شاغراً وظيفياً خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2024، "رؤية" بواقع 50 شاغراً لخريجي الجامعات من مختلف التخصصات، و125 شاغراً لخريجي الثانوية العامة.
وأكد اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، أن المشاركة في معرض الإمارات للوظائف 2024 تأتي في إطار حرص شرطة دبي على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب الإماراتي في مختلف الوظائف الأمنية، ووضع التوطين في أولوية أجندتها من خلال استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي.
من جانبه، أكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي حرصت دائماً على المشاركة في معرض الإمارات للوظائف، ووفرت، خلال الثلاثة أعوام الماضية، 504 شواغر وظيفية.
بدوره، أكد العقيد حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي ستوفر عبر منصتها في المعرض، أجهزة إلكترونية لتمكين الراغبين في الالتحاق بالعمل في شرطة دبي على التقديم للوظائف بطريقة ذكية من خلال الموقع الإلكتروني لشرطة دبي:
https://srs.dubaipolice.gov.ae.

 

 

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