القرية العالمية تعلن عن إضافات جديدة في موسمها الـ 29

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الرائدة للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، عن عدد من التحسينات والإضافات الجديدة إلى موسمها الـ 29 المُرتقب الذي سيفتح أبوابه أمام الضيوف يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري.



والتزاماً منها بمواصلة العمل على الارتقاء بتجارب الضيوف خلال زيارتهم للوجهة، كشفت القرية العالمية عن تدشينها منطقة "بلازا المطاعم" بالإضافة إلى تقديمها ثلاثة أجنحة ثقافية جديدة، لتتيح لروّادها تجارب متجدّدة كل موسم.



كما يطل كلّ من سوق القطارات والسوق العائم وشارع فييستا بحلّة جديدة كليّاً وبمفاهيم تصميميّة مُبتكرة تضمن أجواء رائعة وتوفّر مواقع مميّزة لالتقاط الصور وتوثيق اللحظات على منصات التواصل الاجتماعي، فيما تم كذلك إضافة ممرات خضراء جديدة في جميع أنحاء الوجهة لزيادة جماليّتها وإثراء تجربة ضيوفها.





تدشين "بلازا المطاعم"





تقع منطقة "بلازا المطاعم" الجديدة بالقرب من منطقة الألعاب "كرنفال" في القرية العالمية، وتضُم أحد عشر مطعماً تتكوّن من طابقيْن لكل منهم، ويتميّز جميعهم بإطلالات بديعة على كل أرجاء الوجهة. وقد تم تصميم هذه المنطقة التي تعد أحدث إضافات الوجهة لتوفّر للضيوف تجارب لا تُنسى في مطاعمها المعروفة بتنوّع وثراء مطابخها، بينما يشاهدون في الوقت ذاته العروض الحيّة والاستعراضات المُقامة على المسرح الذي يتوسّط "بلازا المطاعم".





أجنحة ثقافية إضافيّة





تقدّم القرية العالمية خلال موسمها المُرتقب، ثلاثة أجنحة جديدة ليبلغ مجموع ما تحتضنه الوجهة 30 جناحاً تحتفي جميعها بأكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم. ويتفرّد كل جناحٍ بواجهةٍ مميزة وطابعٍ فريد كما يضم العديد من المحلات ومنافذ التسوق التي تبيع العديد من المنتجات التي تجسّد التراث الغني لكل من الدول المشاركة في القرية العالمية.





حلّة جديدة بمفاهيم مبتكرة





يظهر سوق القطارات والسوق العائم وشارع فييستا هذا الموسم بإطلالة جديدة تماماً، حيث تم إعادة تصميمهم بالاعتماد على مفاهيم حديثة وخلاّقة أسهمت بتحولّهم إلى مناطق تزخر بالمشاهد البانورامية الرائعة. يضم شارع فييستا أكشاكاً ذات طابقين تتسع لعدد أكبر من الزوار ليعيشوا تجارب طعام أكثر متعة. تشكّل هذه المناطق الثلاثة النابضة بالحياة وجهاتٍ مثالية لمحبي استكشاف أنواع الطهي وفنونه المختلفة والاستمتاع بالنكهات المتنوعة من حول العالم.



ممرّات خضراء فسيحة



أضافت القرية العالمية ممرّات خضراء جديدة وفسيحة في جميع أرجاء الوجهة لتضمن للعائلات والأصدقاء ملاذاً مثالياً لقضاء أروع الأوقات والتفاعل مع أجوائها .

تجسّد هذه التحديثات الجديدة للموسم الـ 29، التزام القرية العالمية الراسخ بتوفير أفضل التجارب الاستثنائية لجميع ضيوفها، تشجيعاً لهم لزيارتها بشكل مستمر.