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علوم الدار

عهود الرومي تلتقي منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين

عهود الرومي خلال اللقاء (من المصدر)
21 أكتوبر 2024 02:06

دبي (الاتحاد)

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أكدت معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، التزام دولة الإمارات بالاستعداد للمستقبل، والتعاون مع شركائها العالميين للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للجميع.
وقالت معاليها: «الوقت الوحيد لصياغة المستقبل هو الآن»، مشددةً على ضرورة تبني نهج استباقي لمواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضافت: «قد تتشابه التحديات التي تخوضها الدول أو تختلف، لكن الهدف واحد على مستوى العالم، وهو حرص الجميع على ضمان عالم مزدهر آمن ومستدام للأجيال القادمة». 
جاء ذلك خلال جلسة جمعت معاليها مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة؛ وذلك ضمن زياراتهم الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات للتعرف على أبرز التجارب والنماذج الناجحة في القطاعات الاستراتيجية، ومجالات الإدارة المؤسسية، وتطوير الخدمات وبناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية.

عهود الرومي
الإمارات
البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين
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